La résistance contraint une force israélienne à se retirer de Hadatha et publie les images du Dôme de fer, détruit mardi

La Résistance islamique au Liban a révélé que les forces israéliennes se sont retirées à l’aube de la localité de Hadatha en direction de la localité de Rchaf, après une confrontation menée par ses combattants contre les forces d’occupation ces derniers jours.

Dans un communiqué, la résistance a indiqué que l’armée ennemie israélienne tentait depuis plusieurs jours de détruire les défenses de la résistance dans la localité de Hadatha, en menant des raids aériens intensifs et des bombardements d’artillerie concentrés, et en introduisant des explosifs, des bulldozers et des engins de génie, dans le cadre de tentatives d’avancée et d’occupation de la localité, ce que la résistance attendait de pied ferme.

Le texte rapporte qu’hier mardi, à 20h10, une force combinée de l’armée d’occupation israélienne a tenté d’avancer, pour la troisième fois en une semaine, depuis la localité de Rchaf vers celle de Hadatha, situées dans le secteur central de la frontière avec la Palestine occupée.

Mais elle a été repérée par les moudjahidines qui lui ont tendu une embuscade à l’entrée sud de cette dernière, dans la zone du stade, et l’ont attaquée avec des armes moyennes et des roquettes, infligeant des pertes confirmées parmi ses membres.

À 20h50, poursuit le communiqué, un char Merkava a tenté d’avancer vers l’étang de Hadatha, mais là encore les moudjahidines l’ont pris pour cible avec des armes appropriées et l’ont détruit, puis ont affronté sa garnison.

En conséquence, l’aviation et l’artillerie ennemies sont intervenues pour soutenir les forces ennemies et couvrir le retrait du char ciblé.

Et vers 21h05, l’artillerie de la résistance a pris pour cible, à l’aide d’obus de mortier, les forces de renfort amenées par l’armée d’occupation à l’entrée sud de la ville.

À 22h15, une autre force a tenté d’avancer vers le carrefour menant à la localité de Aïta al-Jabal, alors les moudjahidines l’ont prise pour cible avec des armes directes et ont détruit un deuxième char Merkava.

Deux heures plus tard, vers 00h10, les moudjahidines ont ciblé un troisième char avec un missile guidé à l’entrée sud de Haddatha, près du stade, causant sa destruction et poussant les militaires ennemis à se retirer vers Khallat al-Darraj dans la région d’al-Hama sous un épais couvert de fumée.

À 3 h 15, une autre force des forces d’occupation israéliennes a tenté d’avancer vers la zone d’Al-Baydar par la même route qu’elle avait empruntée lors de deux tentatives précédentes au cours des derniers jours, mais les moudjahidines qui l’attendaient l’ont affrontée, détruisant un quatrième char.

Et le communiqué de conclure : « Face à cette résistance héroïque et à l’ampleur des pertes dans ses rangs, l’armée ennemie a été contrainte de se replier à l’aube vers la ville de Rchaf. »

Mardi, Média de guerre avait rapporté que la résistance avait contraint les forces ennemies israéliennes à se retirer de leur position établie dans la localité d’al-Bayyada, dans le secteur occidental de la frontière libanaise avec la Palestine occupée. Il a indiqué que la résistance a envoyé un drone d’attaque pour abattre la base du drapeau israélien qui avait été abandonné.

Ce mercredi, Média de guerre a diffusé les images de la frappe de drone FPV contre une batterie de Dôme de fer dans la position Jal al-Allam. Cette frappe a été réalisée le mardi 19 mai.

Des capacités de renseignements

Commentant les récentes opérations de la résistance, l’expert militaire de la chaine qatarie al-Jazeera, le général à la retraite Baha’ Halal constate qu’elle est désormais capable non seulement de traquer les soldats israéliens mais aussi de tuer ou blesser leurs officiers.

Des médias israéliens ont rapporté ce mercredi que le commandant de la 401e brigade a été blessé ce mercredi dans des combats avec les résistants. Mardi, ils avaient rendu compte qu’un officier a été tué dans les combats au sud du Liban.

« Le succès des opérations du Hezbollah contre de hauts dirigeants israéliens révèle qu’il possède des capacités de renseignement avancées, notamment la surveillance, le suivi et la fixation du moment des frappes, en plus de la reconnaissance en temps réel, ce qui permet de suivre les mouvements des forces sur différents axes d’avancée », a fait remarquer Halal.

L’expert militaire estime que ces drones ont réussi à restreindre les mouvements des véhicules blindés et de l’infanterie, forçant l’armée israélienne à réduire le nombre de ses forces en progression pour éviter qu’elles ne deviennent des cibles directes, ce qui a affecté leur capacité à imposer le contrôle des tirs dans les zones d’incursion.

Selon Halal, pour imposer le contrôle des tirs, il est nécessaire d’avoir la liberté de mouvement pour l’artillerie, les unités de reconnaissance et les forces terrestres. « Mais comme le Hezbollah s’appuie sur le ciblage des positions avancées et des axes de progression supposés, ceci empêche les forces israéliennes d’établir leurs positions sur le terrain », a-t-il poursuivi.

Halal a souligné que les forces israéliennes avaient tenté de progresser par l’axe Margaliot-Taybeh en direction du fleuve Litani, dans le secteur oriental, car il s’agit d’un axe d’effort majeur, mais que le relief accidenté de la zone près de Khallat Raj et la difficulté de déplacer les véhicules militaires avaient entravé l’opération et exposé les forces à des embuscades et à des attaques directes.

Il a ajouté que les affrontements sur les affluents du fleuve Litani ont entraîné des morts et des blessés parmi les forces israéliennes, tandis que les opérations d’évacuation se sont poursuivies pendant des heures.

Halal constate aussi que ce schéma de combat reflète l’adoption par le Hezbollah d’un commandement décentralisé qui lui permet de se déplacer avec souplesse et de mener des opérations sporadiques qui désorientent les forces d’invasion.

Source : Divers