Agressions continues de l’ennemi israélien sur les régions de Tyr et Bint Jbeil : Des civils et des secouristes tombent en martyrs

L’ennemi israélien a mené une série d’agressions contre les villages et les localités du sud du fleuve Litani depuis l’aube de ce samedi. Ces attaques, qui ont alterné entre raids aériens et dynamitages, ont ciblé des zones résidentielles et civiles dans les secteurs occidental et central.

L’hôpital Hiram endommagé par les raids israéliens contre Tyr

L’aviation de guerre ennemie a ainsi lancé un raid contre un bâtiment menacé dans la localité de Al-Abbassieh, au carrefour de Maarka près de l’hôpital Hiram, tout comme elle a bombardé le bâtiment menacé dans la ville de Tyr, connu sous le nom d’immeuble « Al-Kreet ».

هكذا يبدو الصباح في مدينة صور بعد الغارة الوحشية التي استهدفتها ليل أمس…



مدينةٌ تحاول أن تستيقظ على وقع الدخان والوجع، فيما لا تزال آثار العدوان محفورةً في الشوارع والقلوب.. pic.twitter.com/zSGjPNvKUt — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) May 23, 2026

Par ailleurs, l’aviation de guerre a visé la localité de Deir Qanoun El-Nahr par une frappe aérienne, tandis qu’elle lançait un raid contre la localité de Bourj Qalaouiyeh, en concomitance avec deux autres frappes ayant ciblé la localité de Debbine.

De même, l’ennemi israélien a procédé à un dynamitage de grande ampleur dans la ville de Khiam.

Dans une autre agression, un drone a ciblé des ouvriers de nationalité syrienne alors qu’ils travaillaient dans un verger de la localité de Bazaourieh, faisant plusieurs blessés.

D’autre part, les villages et localités des deux régions de Tyr et Bint Jbeil, au sud du fleuve Litani, ont été le théâtre vendredi de 31 agressions menées par l’ennemi israélien. Réparties entre raids aériens, bombardements d’artillerie et dynamitages, ces attaques ont fait des martyrs et des blessés, en plus de causer de larges dégâts.

L’ennemi a notamment ciblé deux centres de secours de la Défense civile de l’Instance sanitaire islamique dans la localité de Hanaway, entraînant l’élévation de quatre secouristes au rang de martyrs.

De même, l’ennemi israélien a exécuté un autre dynamitage de grande ampleur dans la ville de Khiam, tandis qu’un drone lançait un raid sur la localité de Qana, faisant plusieurs blessés.

Dans la localité de Deir Qanoun El-Nahr (district de Tyr), quatre raids consécutifs ont visé la route principale à l’entrée du village et la zone du carrefour. L’une de ces frappes a directement ciblé l’équipe de la Défense civile des Scouts de la Mission islamique alors qu’elle accomplissait sa mission de secours, ce qui a provoqué la mort de plusieurs martyrs.

Israel killed Mariam’s father today in South Lebanon.



Not a combatant.



A paramedic whose job was saving lives. pic.twitter.com/kJMLaT6BRz — sarah (@sahouraxo) May 22, 2026

Ces quatre raids sur la localité de Deir Qanoun El-Nahr ont entraîné l’élévation de cinq martyrs, parmi lesquels trois secouristes de la Défense civile des Scouts de la Mission islamique, en plus de faire six blessés.

Le martyr Ali Fawaz qui allait acheter du pain ciblé par un drone israélien à Tibnine

De même, un drone a ciblé une moto dans la localité de Tibnine (district de Bint Jbeil), causant le martyre d’un homme âgé qui allait acheter du pain.

L’aviation de guerre ennemie a également lancé des raids sur les localités de Jouaiya, Touline, Tibnine (près de la Sérail), Majdal Zoun, Al-Mansouri, Froûn, Al-Ghandourieh, Braachit (près de la Houssaynieh), Srifa, Kafra, Bourj Rahal, Yater, et Chhour.

En outre, un drone a visé la localité de Aïn Baal par une frappe qui a touché une moto lors du retour du cortège funèbre des martyrs de la Défense civile de l’Instance sanitaire islamique de la localité de Hanaway, faisant deux blessés.

De même, l’ennemi israélien a procédé à un dynamitage dans la localité de Chihine.

Enfin, les localités de Srifa, Siddiqine, Tibnine, Kafra, Al-Haniyeh, Al-Qleileh et Al-Maaliyeh ont été exposées à des tirs d’artillerie, dans le cadre d’un bombardement intensif qui a secoué un certain nombre de localités du Sud.

Source : Médias