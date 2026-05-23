Araghchi et le commandant de l’armée pakistanaise examinent à Téhéran les initiatives diplomatiques pour mettre fin à la guerre

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a rencontré, vendredi, le commandant de l’armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, qui effectue une visite à Téhéran dans le but de se concerter et d’échanger les points de vue avec des responsables iraniens, c’est ce qu’a rapporté le ministère iranien des Affaires étrangères.

Au cours de cette rencontre, qui s’est prolongée jusqu’à une heure tardive de la nuit, les deux parties ont échangé leurs points de vue concernant les derniers efforts et initiatives diplomatiques visant à empêcher l’escalade de la tension et à mettre fin à la guerre imposée par les États-Unis et l’occupation israélienne contre l’Iran.

Les deux parties ont également examiné les moyens susceptibles de renforcer la paix, la stabilité et la sécurité dans la région de l’Asie de l’Ouest.

Mouvements diplomatiques

Vendredi, le commandant de l’armée pakistanaise est arrivé à Téhéran dans le cadre d’une médiation avec les États-Unis dans le but de mettre fin à la guerre et de résoudre les différends.

Par ailleurs, certains responsables ont affirmé que la présence de Munir ne signifiait pas nécessairement l’inéluctabilité de la conclusion d’une entente sur le cadre initial, d’après ce qu’a rapporté l’agence ISNA.

Dans ce contexte, l’agence Tasnim a cité le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, qui a commenté cette visite en déclarant : « Ces visites s’inscrivent dans la continuité de ce même processus diplomatique ».

Il a ajouté : « Nous ne pouvons pas dire que nous sommes nécessairement arrivés à une étape où l’accord est devenu proche », précisant qu’« il y a une délégation qatarie qui mène des discussions avec le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi », mais que « le médiateur dans les négociations reste la partie pakistanaise ».

Par ailleurs, Araghchi a eu des entretiens téléphoniques distincts avec ses homologues turc, qatari et irakien, au cours desquels ils ont examiné les questions bilatérales et échangé leurs points de vue sur les derniers développements régionaux et internationaux, selon le ministère iranien des Affaires étrangères.

Ces mouvements diplomatiques interviennent alors que les médiations régionales et internationales se poursuivent, parallèlement à l’examen par Washington d’options militaires au cas où la voie de la négociation butterait.

Vendredi, il a été annoncé une initiative conjointe entre la Chine et le Pakistan, que le Premier ministre pakistanais, Mohammad Shehbaz Sharif, examinera lors d’une visite à Pékin aujourd’hui, au moment où Araghchi rencontrait le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsen Naqvi, pour étudier des propositions de résolution des différends.

Source : Médias