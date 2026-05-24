L’Iran exécute un homme accusé d’espionnage pendant la guerre: il envoyait des informations à Bibi

Un homme accusé d’avoir transmis aux Etats-Unis et à Israël des informations sur l’industrie iranienne de défense a été pendu dimanche en Iran, a rapporté le site du pouvoir judiciaire.

« Mojtaba Kian (…) qui avait transmis à l’ennemi des informations liées aux unités de l’industrie de défense du pays, a été pendu tôt ce matin », a ajouté Mizan. Tous ses biens ont été confisqués.

Selon la même source, il avait transmis des informations liées aux capacités de défense iraniennes pendant la guerre déclenchée fin février par une offensive américano-israélienne contre la République islamique. Dans l’un des messages qu’il avait envoyé à ses commanditaires israéliens, il leur avait demandé de « transmettre les informations à Bibi », le Premier ministre israélien Benjamin Netanyayu.

Mojtaba Kian avait été poursuivi par la justice de la province d’Alborz, à l’ouest de Téhéran, et la condamnation a ensuite été confirmée par la Cour suprême iranienne, selon Mizan.

Le site ajoute qu’un des sites visés pendant la guerre a été frappé sur la base des informations transmises par l’accusé.

Depuis le début de la guerre, les exécutions se multiplient en Iran, en particulier dans des dossiers d’espionnage ou d’atteinte à la sécurité nationale.

Source : Avec AFP