Le CGRI frappe un cargo américano-israélien en représailles à une attaque contre un navire iranien

La marine du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a frappé le cargo géant MSC Sariska, affilié à l’ennemi américano-sioniste, avec un missile de croisière en représailles à une attaque américaine contre un navire commercial iranien en mer d’Oman.

Dans un communiqué, le département des relations publiques de la marine du CGRI a annoncé mardi 2 juin que la frappe était une réponse directe à l’«attaque agressive et perfide» menée par l’armée américaine contre le vraquier iranien Lian Star.

«En réponse à l’attaque agressive menée par l’armée terroriste et tueuse d’enfants américaine contre le navire iranien Lian Star en mer d’Oman, la marine du CGRI a mené une opération de représailles et frappé le MSC Sariska avec un missile de croisière», indique le communiqué, cité par Sepah News.

Le MSC Sariska, un navire battant pavillon panaméen, a été pris pour cible près des eaux irakiennes et a subi une importante explosion.

La marine des gardiens de la Révolution islamique a averti que toute nouvelle agression de l’armée américaine dans la région entraînerait une riposte décisive.

Vendredi, un avion américain a tiré un missile AGM-114 Hellfire sur la salle des machines du vraquier Lian Star, immobilisant le navire.

Le Lian Star est un navire commercial qui naviguait en eaux internationales lorsqu’il a été ciblé.

L’Iran a accusé les États-Unis d’un acte de terrorisme maritime commandité par l’État.

Cet échange de tirs intervient dans un contexte de tensions accrues dans les eaux stratégiques de la mer d’Oman et du golfe Persique.

Les États-Unis et Israël ont lancé une guerre d’agression non provoquée contre l’Iran le 28 février, entraînant le martyre du Leader de la Révolution islamique et frappant des infrastructures civiles et militaires.

Un cessez-le-feu négocié par le Pakistan est en vigueur depuis début avril, mais Washington maintient un blocus naval des ports iraniens. L’Iran a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne tolérerait aucune violation de sa souveraineté et que tout acte d’agression entraînerait une riposte proportionnée et ferme.

La marine du CGRI, qui maintient le contrôle total du détroit d’Ormuz a averti que toute ingérence de forces militaires étrangères se heurterait à des représailles immédiates.

Source : Avec PressTV