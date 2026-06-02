Al-Manar révèle la teneur de la proposition US de cessez-le-feu. Israël veut imposer l’équation Dahieh contre colonies du nord

Une source du Hezbollah a révélé pour notre chaîne Al-Manar TV le contenu de la proposition américaine de cessez-le-feu fournie lundi, suite à l’annonce du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’avoir ordonné de bombarder la banlieue sud de Beyrouth.

Elle a indiqué qu’elle a été transmise aux dirigeants libanais en deux phases et comprenait deux offres différentes concernant un cessez-le-feu.

D’après les informations disponibles, la première proposition transmise au Liban par le secrétaire d’État américain stipule que le Hezbollah annonce l’arrêt de ses attaques contre les colonies du nord de la Palestine occupée, en échange de l’engagement d’Israël à ne pas bombarder la banlieue sud de Beyrouth.

Cette mesure constituerait un prélude à une désescalade progressive menant à un cessez-le-feu global, sans toutefois préciser de délai.

La source indique que cette proposition a été catégoriquement rejetée aussi bien par le président du Parlement, Nabih Berri, que par le Hezbollah. Tous deux insistaient sur un cessez-le-feu global comme prélude à un retrait israélien total de l’ensemble du territoire libanais.

La deuxième version de la proposition américaine de cessez-le-feu est intervenue après l’intervention décisive de l’Iran qui a menacé par la voix du Corps des Gardiens de la révolution islamique de bombarder les régions et colonies du nord l’entité israélienne si la banlieue sud de la capitale libanaise était bombardée.

Sans tarder, le président américain Donald Trump s’est empressé de présenter une nouvelle proposition : elle prévoit un cessez-le-feu dans la banlieue et le nord de la Palestine occupée, en prélude à un cessez-le-feu global dans un délai de 48 à 72 heures.

Selon la source d’al-Manar, le tandem chiite a continué à insister en faveur d’un respect d’un cessez-le-feu global, tout en maintenant leurs contacts avec le président de la république et avec les canaux de communication avec l’Iran.

« Nous n’accepterons aucun accord partiel de cessez-le-feu », a assuré un responsable du Hezbollah, Mahmoud Qomati dans une déclaration écrite à l’AFP. « L’ennemi sioniste doit savoir que toute agression contre la banlieue peut entraîner une réponse plus forte » de la part du Hezbollah.

« Si un accord de cessez-le-feu global est obtenu », le président du Parlement libanais Nabih Berri, qui joue un rôle d’intermédiaire entre le Hezbollah et les Etats-Unis, en garantira le respect par la formation pro-iranienne, a déclaré son conseiller à l’AFP.

« Tout ce qui a été publié contraire à cette version est entièrement faux », a conclu la source d’al-Manar.

Lundi, l’ambassade libanaise à Washington avait argué que le Hezbollah a accepté lundi une proposition américaine prévoyant qu’Israël s’abstienne de frapper la banlieue en échange de l’engagement du mouvement de résistance à arrêter ses attaques en territoire israélien. Le plan prévoit que le cessez-le-feu soit ensuite « élargi pour couvrir l’ensemble du territoire libanais ».

Le président Donald Trump a annoncé lundi soir sur son réseau Truth Social que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’était engagé « à ne pas envoyer de troupes à Beyrouth » et que le Hezbollah allait « cesser totalement le feu ».

L’armée israélienne n’en a pas moins frappé mardi une vingtaine de localités du sud du Liban, selon l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

La Résistance islamique a pour sa part revendiqué plusieurs attaques contre des véhicules militaires et des chars Merkava israéliens dans des localités sud-libanaises occupées, mais sans mentionner de tirs sur les colonies du nord. Sachant que l’armée israélienne a annoncé avoir intercepté deux projectiles.

Dahiyeh contre colonies

Ce mardi, le ministre de la Défense israélien Israël Katz a affirmé que les Etats-Unis avaient validé le principe selon lequel Israël frapperait la banlieue sud de la capitale, si ce dernier vise son territoire.

« Le Premier ministre et moi-même avons mené, avec l’armée israélienne, une démarche visant à établir une équation selon laquelle le sort de Dahiyeh (la banlieue sud, ndlr) à Beyrouth serait lié à celui des localités du nord d’Israël. Si les localités israéliennes continuent d’être attaquées, nous évacuerons et frapperons le quartier chiite de Dahiyeh à Beyrouth, bastion du Hezbollah », a dit Katz.

Source : Divers