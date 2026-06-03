Escalade dans le détroit d’Ormuz: l’Iran riposte à des attaques américaines. Le siège de la 5e flotte visé

Nouvelle escalade dans le détroit d’Ormuz : l’Iran a immédiatement riposté à une attaque contre l’un de ses pétroliers en attaquant à son tour un navire.

Dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi, le Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) a annoncé que sa force navale a ciblé à l’aide de missiles « un navire appartenant à l’ennemi sioniste américain nommé Panaya ». Il avait auparavant accusé l’armée américaine d’avoir ciblé un pétrolier iranien près du détroit d’Ormuz tard hier soir à l’aide d’un missile aérien, endommageant la salle des machines.

L’armée américaine a dit mardi « avoir mis hors service le pétrolier Lexie, battant pavillon du Botswana qui naviguait à vide, en tirant sur sa salle des machines pour l’empêcher d’atteindre l’île iranienne de Kharg en violation du blocus décidé par Washington contre les ports iraniens.

Selon l’AFP, c’est le sixième navire qui est endommagé par les forces armées américaines dans le cadre de son blocus.

Selon le CGRI, après la riposte iranienne, l’armée américaine a lancé une nouvelle agression en ciblant une tour de télécommunication dans le sud de l’île de Qeshm à l’aide de projectiles aériens. Ce à quoi, ses forces aérospatiales ont riposté en ciblant une base aérienne et des hélicoptères stationnés dans l’un des pays de la région, ainsi que le quartier général de la Cinquième flotte américaine, au moyen de missiles et de drones.

L’armée américaine a affirmé mardi avoir repoussé plusieurs attaques iraniennes, par missiles et drones, contre ses bases et ses alliés dans la région, à savoir au Koweït et à Bahreïn.

Images prises au Koweit

Les Gardiens de la révolution ont souligné que toute attaque entraînerait une riposte « différente et plus sévère », insistant sur le fait que toute menace à la sécurité du détroit d’Ormuz coûterait un lourd tribut aux forces américaines.

Dans un contexte similaire, l’agence de presse iranienne Tasnim a rapporté que le parti séparatiste Komala a confirmé que son quartier général dans la vallée d’Alana, au nord-est d’Erbil, avait été la cible d’une frappe de missile iranienne.

Source : Divers