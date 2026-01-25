Fadlallah: Quand les responsables se réveilleront-ils et accompliront-ils leur devoir de protéger le pays et son peuple ?

« Quand les responsables se réveilleront-ils et accompliront-ils leur devoir de protéger le pays et son peuple ? », s’est interrogé le députe du Hezbollah Hassan Fadlallah.

Dans un communiqué publié, ce dimanche 25 janvier, le député du Bloc Fidélité à la Résistance a déclaré : « C’est comme s’il y a au sein des institutions étatiques concernées certaines parties qui n’ont pas lu ou entendu les violateurs de la Constitution et de la Charte de la coexistence. Ceux qui incitent à la sédition sont ceux qui incitent l’ennemi israélien à tuer un groupe de citoyens et à les chasser de leur patrie, ou ceux qui insultent leurs références religieuses, leurs valeurs sacrées et leurs croyances, ou qui portent atteinte à la dignité de leurs dirigeants nationaux, ou qui expriment des discours de haine contre un environnement tout entier ».

Et M.Fadlallah de renchérir: « Le silence de ces parties constituent un encouragement pour les auteurs de péchés contre le pays et son peuple, et une violation de leurs devoirs constitutionnels et légaux. Ces instigateurs estiment que la rationalité excessive d’un peuple exposé à l’agression et occupé à panser ses blessures leur permet de continuer à les offenser ».

« Ou bien ces instigateurs misent sur le leadership de ce peuple, soucieux du pays et de sa paix civile, plutôt que sur une autorité devenue un symbole de division pour les Libanais », a-t-il poursuivi en allusion au peuple de la Résistance.

Et M.Fadlallah de conclure: « Quand les responsables se réveilleront-ils et accompliront-ils leur devoir national de protéger le pays et sa population ? ».

Rappelons que certains politiciens au Liban se sont pris à plusieurs reprises à l’environnement de la Résistance. A titre d’exemple le ministre des Affaires Etrangères, Youssef Raggi, a incité ‘Israël’ à frapper le Liban, si le Hezbollah refuse de livrer ses armes au nord du Fleuve Litani.

Pour sa part, la député Paula Yaacoubian, a insulté la plus haute référence religieuse des musulmans chiites au Liban, Sayed Ali Khamenei, en le qualifiant du « Grand Satan ».