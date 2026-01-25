Répression policière au Royaume-Uni : attaque contre des manifestants qui soutenaient un prisonnier de Palestine Action

Des policiers ont attaqué et arrêté des manifestants qui s’étaient rassemblés devant la prison de Wormwood Scrubs, à l’ouest de Londres, en soutien à un militant de Palestine Action en grève de la faim.

Selon le site Canary qui a véhiculé la version des manifestants, une cinquantaine d’activistes qui s’étaient rassemblés devant cette prison réclamant la libération d’Omar Khalid, qui est l’un des cinq activistes accusés d’avoir pris d’assaut la base aérienne britannique de Bryze Norton en juillet dernier et d’avoir jeté de la peinture sur deux avions Voyager. Cette action avait pour objectif de protester contre l’implication du Royaume-Uni dans le génocide perpétré dans la bande de Gaza. Elle réclamait la fermeture des sites de la société Elbit Systems UK, principal fournisseur israélien d’armement opérant sur le sol britannique.

Au bout d’une trentaine de minutes, des fourgons de police ont commencé à arriver et les forces de l’ordre se sont déployées en un impressionnant dispositif, rapporte Canary, citant l’un des témoins sur place. « Je n’ai ni entendu ni vu la moindre agressivité de la part des manifestants envers la police : ni cris, ni gestes, rien. La police a toujours gardé un contrôle total sur ce groupe relativement restreint, dont les principales actions consistaient à agiter des drapeaux et des banderoles et à scander des slogans », a-t-il rapporté.

« Un face-à-face s’est installé pendant 15 à 20 minutes, les manifestants se regroupant près de l’entrée latérale tandis que la police occupait le parvis et bloquait les accès à la route. Il semblait que la police n’était pas là pour discuter ou donner des avertissements ; impassible, elle est apparue en nombre croissant. »

Selon Sky News, la police a arrêté 86 personnes.

The Guardian a constaté que les manifestants ont été arrêtés devant la prison, alors que la police a déclaré que le groupe avait pénétré dans l’enceinte de la prison.

Récit de la police

Selon le récit de la police métropolitaine, un groupe de manifestants a franchi le périmètre de la prison et refusé de partir malgré les injonctions. Ils auraient également empêché le personnel pénitentiaire d’entrer et de sortir et proféré des menaces à l’encontre des policiers. La police a ajouté que certains manifestants étaient parvenus à atteindre une entrée réservée au personnel à l’intérieur d’un des bâtiments de la prison.

Après avoir annoncé l’intrusion dans l’enceinte de la prison, la police a confirmé l’arrestation de membres du groupe pour violation de domicile aggravée.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des manifestants scandant des slogans devant la prison, certains brandissant des banderoles. (Voir les vidéos sur le site Canary)

Selon le site Révolution permanente, depuis plusieurs mois, le Royaume-Uni est le théâtre d’une répression judiciaire et carcérale accrue contre les militants pro-palestiniens à la suite d’actions visant Elbit Systems UK. 24 d’entre eux liés au collectif Palestine Action, et détenus sans condamnation ont entamé une grève de la faim en novembre.

Le 14 janvier, indique le site, trois des grévistes les plus gravement menacés, dont la militante Heba Muraisi ont suspendu leur grève de la faim après 73 jours, alors que les médecins et leurs proches alertaient d’un risque imminent de mort.

Parmi les principales revendications des prisonniers figurait la fermeture des sites britanniques d’Elbit Systems, sur la base de la législation anti-terroriste. Quoique la fermeture n’a pas eu lieu, les grévistes ont pu arracher la suspension d’un contrat entre Elbit Systems UK et le ministère britannique de la Défense.

Selon Prisoners for Palestine, « la décision de mettre fin aux grèves de la faim est intervenue lorsqu’il a été révélé qu’Elbit Systems UK s’était vu refuser un contrat militaire crucial de 2 milliards de livres avec le ministère de la Défense, une revendication clé des grévistes. »

Elbit Remplacé par Raytheon

« L’impérialisme britannique a très vite remplacé Elbit Systems par Raytheon UK », déplore toutefois Révolution permanente.

Citant une source interne du ministère britannique de la Défense, The Times a indiqué que le contrat avec Elbit Systems a été attribué au consortium concurrent dirigé par Raytheon UK. Filiale britannique du groupe RTX (anciennement Raytheon Technologies), Raytheon figure parmi les plus grands fabricants d’armes au monde et constitue l’un des piliers centraux de la projection impérialiste étasunienne, selon Révolution permanente.

L’entreprise qui a fourni des systèmes d’armement utilisés dans les guerres en Irak, Afghanistan, Yémen, Syrie ou en Ukraine, entretient des liens étroits avec l’appareil militaire israélien, notamment à travers des projets conjoints de défense antimissile, dont le système Arrow, ainsi que des collaborations industrielles avec des entreprises d’armement israéliennes.

Le combat doit se poursuivre, insiste Révolution permanente. « Au cours des seules dernières semaines, 500 personnes se sont inscrites pour mener des actions directes contre le complexe militaro-industriel génocidaire », précise Prisoners for Palestine.

