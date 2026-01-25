« Washington a informé Téhéran qu’il ne doit pas riposter à ses attaques limitées ». (Responsable des médias)

Le président de l’Association des journalistes iraniens et membre du Conseil des médias du gouvernement, Mashallah Shams al-Waizine, a déclaré que Téhéran a été informé par Washington, par l’intermédiaire d’un tiers, qu’il ferait l’objet d’attaques limitées contre ses installations et que l’Iran devait les subir « sans riposte ferme ».

Lors d’une interview avec la chaine libanaise d’information al-Mayadeen, il a expliqué que les déclarations faites par des responsables iraniens à Reuters étaient la réponse à cette demande.

Le pays « traitera toute attaque contre lui comme une guerre totale », avait averti un haut responsable iranien pour Reuters, assurant que « la riposte de l’Iran à toute frappe limitée serait considérée comme une guerre totale, ce qui augmenterait son coût ».

« Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique et notre cher Iran ont le doigt sur la gâchette, plus préparés que jamais, prêts à exécuter les ordres et mesures du guide suprême, un leader qui leur est plus cher que leur propre vie », a également prévenu le chef des Gardiens de la Révolution, Mohammad Pakpour, en faisant référence à l’ayatollah Ali Khamenei.

Un autre haut responsable militaire iranien, le général Ali Abdollahi Aliabadi, a de son côté averti qu’en cas d’attaque américaine, « tous les intérêts, bases et centres d’influence américains » seraient des « cibles légitimes » pour les forces armées iraniennes.

« Téhéran a plus d’un tour dans son sac »

Le président américain Donald Trump « marche vers le gouffre » estime Shams al-Waizine selon lequel le scénario le plus probable est qu’il mette fin à l’escalade contre l’Iran sous prétexte d’une demande de pays de la région.

Selon lui, les États-Unis souhaitent la capitulation de l’Iran. « Aucun pays digne de ce nom ne peut accepter de telles menaces », a-t-il souligné, ajoutant que Trump envoie des messages aux dirigeants iraniens par le biais du renforcement militaire dans la région, assurant que « Téhéran a plus d’un tour dans son sac ».

Une armada navale vers le Golfe

Jeudi 22 janvier, Donald Trump a affirmé qu’une « armada » navale américaine était en route pour le Golfe. « Nous avons beaucoup de navires qui se dirigent dans cette direction, au cas où », a-t-il dit à bord de l’avion le ramenant de Suisse.

« Je préférerais que rien ne se passe, mais nous les surveillons de très près », a ajouté Donald Trump.

Des médias américains avaient rapporté la semaine dernière que le porte-avions Abraham Lincoln, qui se trouvait en mer de Chine méridionale, avait reçu l’ordre de se diriger vers le Moyen-Orient.

