Hamas : L’Iran nous a informé qu’il souhaite un cessez-le-feu sur tous les fronts, y compris à Gaza.

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a annoncé que la République islamique d’Iran avait informé le mouvement de ses efforts pour mettre fin à la guerre sur différents fronts, y compris à Gaza.

Qassem a souligné que l’Iran a apporté un soutien politique, militaire et matériel au mouvement de résistance palestinien et continue de déclarer son soutien et sa solidarité avec le peuple palestinien.

Il a souligné la volonté du Hamas d’inclure Gaza dans les efforts de solidarité et de placer l’enclave au cœur des équations régionales visant à mettre fin à la guerre et à stopper l’agression, ajoutant que le mouvement répond favorablement à toutes les demandes logiques formulées au Caire, dans l’espoir de parvenir à des solutions au plus vite.

Qassem a réaffirmé la volonté du mouvement d’accélérer la conclusion d’un accord pour mettre fin à la guerre d’extermination à Gaza, abréger les souffrances et stopper l’agression en cours.

Par ailleurs, le porte-parole du Hamas a salué les réactions iranienne et yéménite face à l’agression de l’occupant au Liban, affirmant que « cette position est un modèle de solidarité entre les composantes de la nation ».

Il a appelé les forces actives de la nation à considérer ce niveau de soutien et de solidarité comme un devoir du moment pour soutenir les peuples palestinien et libanais.

Des pourparlers ont débuté aujourd’hui au Caire entre des médiateurs et des représentants des factions de la résistance palestinienne afin de discuter d’une feuille de route proposée pour achever la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu, dans un contexte d’agression israélienne continue.

Des sources médicales ont rendu compte ce lundi de 7 martyrs et plus de 20 blessés dans des raids israéliens sur plusieurs régions de la bande de Gaza.

Source : Médias