Armée libanaise : les attaques israéliennes entravent le déploiement de l’armée et le retour des habitants dans le sud

L’armée libanaise a affirmé ce dimanche que la poursuite des attaques israéliennes entrave l’achèvement du déploiement de ses unités dans le sud du Liban conformément aux accords existants, notant que ces violations empêchent la mise en œuvre des engagements convenus.

L’armée a ajouté dans un communiqué que les attaques israéliennes en cours empêchent les habitants de retourner dans leurs villages et leurs villes et entravent l’instauration de la stabilité dans les régions du sud, réaffirmant son engagement à remplir ses fonctions conformément aux accords existants.

L’armée d’occupation israélienne poursuit ses attaques contre des localités du sud du Liban, où elle a incendié et fait sauter hier plusieurs maisons dans le quartier de Saf al-Hawa, dans la localité de Bint Jbeil, et sur la route menant à la localité d’Aïnatha, dans le cadre d’une politique de destruction visant les villages et les villes de la ligne de front.

Dans le district de Tyr, l’armée d’occupation a procédé à un bombardement dans la localité de Majdal Zoun, au cours duquel des opérations de ratissage à la mitrailleuse avaient été menées près d’un point de l’armée libanaise entre les localités de Majdal Zoun et d’Al-Mansouri.

L’armée ennemie israélienne a mené 3 bombardements dans les localités d’Aitaroun, de Mays al-Jabal et dans la zone située entre les localités d’Al-Tayri et de Bint Jbeil, dont la détonation a résonné dans tout le sud.

De même, un drone ennemi a largué des explosifs sur la colline d’Ali al-Taher.

Retour à Zawtar al-Gharbiya

Vendredi, les habitants sont retournés dans la localité de Zawtar al-Gharbiya, dans le district de Nabatiyeh, accompagnés par l’armée libanaise, apres avoir attendu à l’entrée de la ville pendant 4 jours consécutifs.

Son maire a décrit la localité comme « pratiquement dévastée », soulignant que l’ampleur des destructions dépassait les attentes. Il a expliqué qu’environ 60 % des logements ont été entièrement détruits, tandis que les 40 % restants ont subi d’énormes dégâts, précisant qu’un certain nombre d’entre eux étaient devenus inhabitables.

Il a ajouté que les routes, les réseaux d’électricité et d’eau sont détruits et que les services de base sont « inexistants », résumant la situation de la ville en disant que la situation y est « très difficile ».

Cette situation perdure alors que le pouvoir politique libanais négocie directement avec l’occupation israélienne, sous l’égide américaine, et après l’annonce de « l’accord-cadre ».

Ce dernier stipule « la cessation des hostilités et le lancement d’un processus de négociation politique à long terme », en plus de dispositions de sécurité intérimaires, y compris des « zones expérimentales » ou « zone pilotes ».

La mise en œuvre des « zones pilotes » a débuté dans les localités de Froun, Srifa et Zawtar al-Gharbiya, où l’armée libanaise a entamé son déploiement, sachant que ces localités susmentionnées n’étaient pas occupées par l’ennemi israélien.

Source : Divers