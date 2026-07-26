Iran : « l’action opportuniste » de l’Ukraine, en ciblant un navire iranien « ne restera pas sans réponse ».

Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, met en garde contre les conséquences de « l’action opportuniste » de l’Ukraine, en ciblant un navire iranien affirmant qu’elle « ne restera pas sans réponse ».

Araghchi a décrit l’attaque comme une « violation flagrante de la Charte des Nations Unies », affirmant qu’elle a été « menée à l’instigation d’Israël, dans le but d’entraîner l’Europe dans sa guerre ».

Il a souligné que cet acte « ne saurait rester sans réponse », lors de ses contacts avec la Haute Représentante de l’Union européenne, Kaya Kallas, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Samedi, par le ministère iranien des Affaires étrangères avait rapportee que « le régime ukrainien a attaqué un navire commercial iranien en mer Caspienne, provoquant son explosion et entraînant le martyre d’un marin et blessant un autre ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a également souligné que « cette attaque est un acte d’agression qui ne fera qu’attiser les flammes de la guerre et en étendre la portée », affirmant qu’elle est « une indication de l’approche hostile du régime ukrainien envers l’Iran »

Source : Médias