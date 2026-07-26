Les forces de Sanaa abattent un drone turc et prennent pour cible 3 pétroliers saoudiens

Les forces armées yéménites de Sanaa ont annoncé avoir abattu un drone de reconnaissance armé de fabrication turque appartenant à « l’ennemi saoudien » alors qu’il menait des « actes hostiles » dans l’espace aérien du gouvernorat d’Al-Jawf.

Selon le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, le drone turc Bayraktar Akinci a été abattu « à l’aide d’une arme appropriée », soulignant que les forces armées yéménites s’opposeront à toute tentative de violation de la souveraineté du pays.

Saree a ajouté que les forces possèdent les « capacités et les moyens » qui leur permettent de faire face à toute menace, soulignant leur défense continue de l’espace aérien et de la souveraineté yéménites.

Par ailleurs, une source a indiqué à la télévision d’information libanaise Al-Mayadeen que les forces armées yéménites ont pris pour cible trois pétroliers saoudiens au cours des dernières 48 heures.

« Depuis l’imposition du blocus yéménite, aucun pétrolier saoudien n’a franchi le détroit de Bab el-Mandeb, ni à l’entrée ni à la sortie, jusqu’à présent », a ajouté cette source.

Et d’ajouter que « l’interdiction faite aux navires saoudiens reste en vigueur et les forces armées yéménites n’autoriseront le passage d’aucun navire »

Samedi, les forces armées yéménites ont annoncé avoir mené deux opérations militaires d’envergure. La première visait des cibles sensibles appartenant aux installations d’Aramco à Jazan (Jizan), en Arabie saoudite, à l’aide de missiles balistiques et de drones, tandis que la seconde visait des cibles sensibles appartenant à Aramco à Yanbu, à l’aide de missiles balistiques et de drones.

Quelques jours auparavant, les forces armées yéménites avaient annoncé la fin de la trêve de 2022, après qu’un avion saoudien a lancé une attaque contre l’aéroport international de Sanaa quelques minutes avant l’arrivée d’un avion civil iranien transportant des Yéménites malades et blessés, des personnes bloquées à l’étranger et la délégation yéménite qui participait aux funérailles du chef de la révolution, ce qui l’a contraint à atterrir à l’aéroport d’Hodeïda.

Source : Divers