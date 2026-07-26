Le Guide suprême de la Révolution islamique répond au message des combattants du Hezbollah : La seule voie qui reste aux peuples libres est la résistance.

Le Guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei, a répondu au serment d’allégeance envoyé par les courageux et fidèles moudjahidines du fier Hezbollah libanais.

Dans son message, l’ayatollah Khamenei a déclaré :

« À Son Éminence Hojjat al-Islam wal-Muslimin, Cheikh Naïm Qassem (que sa gloire perdure), le respecté Secrétaire général du Hezbollah au Liban, et à tous les dirigeants et moudjahidines du Hezbollah, vous qui êtes si dévoués, patients et résistants, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Votre message, mes frères et mes fils, braves et fidèles moudjahidines du noble Hezbollah, porteur de valeurs de constance et de persévérance dans la cause de la diffusion de la parole de Dieu, de foi dans la promesse du Grand Coran, d’objectifs glorieux et de fidélité à la voie de l’Imam Khomeiny et du martyr, le Grand Ayatollah Khamenei (que Dieu Tout-Puissant les agrée), mérite toute notre reconnaissance et notre respect. »

L’ayatollah Khamenei a ajouté : « Aujourd’hui, alors que les peuples du monde sont las de l’injustice et de l’oppression de l’administration américaine, et des crimes des sionistes qui répandent la corruption sur terre et détruisent les bien et la progéniture, le seul chemin qui reste aux peuples libres est le jihad et la résistance, et la constance sur ce chemin suffit à apporter aux moudjahidines dans la cause de la vérité la victoire divine promise : {Et il était de Notre obligation d’aider les croyants} (Ar-Rum, 47). »

L’ayatollah Khamenei a poursuivi : « Aujourd’hui, alors que le Hezbollah au Liban, à la tête des factions de la résistance, se dresse comme un roc inébranlable face à l’agression brutale de l’entité sioniste et de ses alliés, cette fermeté est devenue une source d’inspiration pour les peuples libres du monde dans leur marche vers la libération de l’oppression de l’arrogance mondiale et de ses partisans. »

Il a ajouté : « Sans aucun doute, une grande partie de ce succès est due à la patience, à la noblesse, aux sacrifices et à la solidarité du peuple libanais, et plus particulièrement des populations du Sud. »

L’ayatollah Khamenei a affirmé que « la République islamique d’Iran, conformément à la ligne directrice établie par le Guide suprême et martyr de la Révolution, l’imam Sayyed Ali Khamenei (que Dieu Tout-Puissant l’agrée), a fait de la défense de ces moudjahidines opprimés et courageux une politique stratégique ferme, et a inclus la préservation de la souveraineté libanaise et la fin complète et inconditionnelle de l’agression de l’entité sioniste comme condition première du mémorandum d’entente visant à mettre fin à la guerre imposée à l’agresseur américain. »

Il a poursuivi : « Que la bénédiction et la miséricorde du Très-Haut soient sur les martyrs et les blessés, sur leurs familles patientes et sur les migrants qui, pour la cause de Dieu, ont supporté les épreuves avec courage. »

L’ayatollah Khamenei a ajouté : « Que la paix soit sur l’âme du Maître des Martyrs du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, et sur tous les chefs précédents de la Résistance et ses compagnons martyrs (que Dieu Tout-Puissant les agrée), qui ont transformé le jeune germe de la Résistance islamique en un arbre majestueux, aux racines profondément ancrées et aux branches qui s’élèvent vers le ciel. Ce sont ces moudjahidines qui, par leur lutte et leur résistance, ont conféré au Liban honneur et prestige dans le monde islamique. »

Il a poursuivi : « En conclusion, je demande à Dieu Tout-Puissant, par la grâce de l’invocation de notre Maître (que Dieu Tout-Puissant hâte son retour), d’entourer de Son abondante sollicitude et de Sa grâce tous les moudjahidines de la Résistance, ses martyrs, ses blessés, ses émigrés et leurs familles patientes. Et Nous avons voulu faire grâce à ceux qui étaient opprimés sur cette terre, faire d’eux des chefs et des héritiers (Al-Qasas, 5). »

Les combattants de la Résistance islamique avaient précédemment envoyé un message à l’ayatollah Khamenei, dont voici le texte ci-dessous :

« Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Louange à Dieu, Exaltant les croyants et Humiliant les oppresseurs, qui a fait de nos vies un combat et une préparation, et de nos morts un martyre pour Sa cause, face aux pires créatures de Sa création. Que la paix et les bénédictions soient sur le Messager de Dieu, Mohammad, et sur sa famille pure et bénie. Que Dieu hâte leur repos éternel pendant que nous sommes en bonne santé et en paix.

Dieu Tout-Puissant dit : « Ô vous qui croyez, obéissez à Dieu, obéissez au Messager et à ceux qui détiennent l’autorité parmi vous… » (An-Nisa’ 4:59)

À notre maître, le Guide suprême et Juriste gardien, l’ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei, que Dieu le protège, paix, miséricorde et bénédictions soient sur vous.

Nous, vos fils et frères, les Khamenei du Hezbollah – la Résistance islamique au Liban –, vous adressons ce message le cœur empli d’espoir et de prières, afin que vous soyez en pleine santé et en pleine forme, protégé par le bouclier inébranlable et le rempart sûr de Dieu.

Tout d’abord, nous vous félicitons pour le martyre de notre père, le gardien, le martyr, qui a couronné des décennies de jihad et de leadership, unissant savoir et action, ouvrant la voie au don de soi en tant que juriste érudit, spécialiste du Coran et guide spirituel, jusqu’à sa mort en martyr, à l’instar de son grand-père, le brave, sous les balles des oppresseurs de notre époque. Nous vous félicitons également pour le martyre, les blessures et les sacrifices de vos frères, sœurs, fils et filles des fédayins de cette nation, engagés sur le front de la résistance, et plus particulièrement des fils de votre pays, l’Iran islamique, qui nous est si cher. Nous implorons Dieu d’accorder sa miséricorde aux martyrs, de guérir rapidement les blessés et de réconforter leurs familles.

Nous qui avons toujours accompli des pèlerinages au sanctuaire sacré et étanché notre soif à la source du miséricordieux Imam (que la paix soit sur lui) avec l’eau pure de la Wilayah, et tandis que nous levons l’étendard de Hussein (que la paix soit sur lui) avec la main du Jihad et de la préparation, et combattons nos ennemis à distance, c’est-à-dire au pied du mur, nous serrons la main de l’autre à nos chers frères, les fils de l’Imam Reza (que la paix soit sur lui), les diplômés de l’école de l’Imam Khomeiny (que son secret soit sanctifié), les porteurs du certificat de l’Imam Khamenei (que son secret soit sanctifié), et ceux qui hissent votre étendard béni, parmi les membres des Gardiens de la révolution, de la mobilisation sacrée, et chaque personne honorable et fière qui respire le parfum de la Wilayah en Iran islamique, en qui nous voyons l’amour de l’Imam Hussein (que la paix soit sur lui) et son sacrifice, la clairvoyance d’Abbas et son altruisme, et le la certitude de Salman et sa loyauté.

Et vous voici aujourd’hui, portant l’étendard de l’authentique islam musulman, celui-là même que portait le martyr après le grand Imam Khomeiny, et c’est cet étendard que l’Imam Hussein (que la paix soit sur lui) brandit un jour à Karbala, lorsqu’il se tint seul face aux hordes ennemies et leur cria d’un ton de défi : « Par Dieu, je ne vous tendrai pas la main comme un homme humilié… »

Ô notre chef, du cœur du champ de bataille où nous menons notre bataille de Karbala contre les Pharaons de la terre, nous vous tendons la main de notre allégeance, avec toute notre force et notre détermination, et nous sommes tous certains qu’en faisant cela, nous prêtons allégeance à l’Imam Al-Hujjah (que Dieu hâte son retour), car vous êtes son représentant légitime et son témoignage pour nous au temps de la Grande Occultation.

Nous nous engageons à avancer sur le chemin de la dignité, à ouvrir la voie et à faire preuve de patience. Comme nous l’avons été avec le gardien martyr, nous serons avec vous. Nous ne craignons le blâme de personne en Dieu. Nous portons sur nos épaules la confiance des martyrs, des blessés, des prisonniers et des disparus, ainsi que de leurs familles patientes. Dans nos cœurs réside l’approche du martyr Khamenei, dont le titre est puissance et confiance en Dieu Tout-Puissant.

Sous votre direction, nous avancerons, si Dieu le veut, sur le terrain, portant l’étendard de l’Islam, guidés par le Coran et les Ahl al-bayt (que la paix soit sur eux), notre lumière, le Mahdi (que Dieu hâte son retour), et nos chefs martyrs qui nous ont précédés sur cette voie. Rien ne nous détournera du droit chemin, car nous sommes accompagnés des caravanes de martyrs, des blessés, des mères, des pères, des épouses et de tous les fils et filles de la nation de la résistance et du front du Jihad. Nous avançons sous la direction de notre Secrétaire Général, Son Éminence le Moudjahid Cheikh Naïm Qassem (que Dieu le protège). Notre espoir est grand dans la promesse de Dieu Tout-Puissant de nous faire hériter de la terre et d’établir Sa religion, sous la conduite du vainqueur issu de la famille de Muhammad (que la paix soit sur eux). Jusqu’à ce que cette promesse soit accomplie, vous ne verrez de nous que l’obéissance, la volonté de vaincre et l’amour du martyre. (Et la victoire ne vient que de Dieu, le Puissant, le Sage.)

Notre dernière supplication est : Louange à Dieu, Seigneur des mondes. »

Source : Site web d’Al-Manar

Source : Al-Manar