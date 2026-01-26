Le Hezbollah irakien exhorte la Résistance à se préparer à la guerre en soutien à l’Iran

Le mouvement de résistance irakien Kataëb Hezbollah (Brigades du Hezbollah) a exprimé sa volonté d’entrer en guerre pour défendre l’Iran, appelant les combattants de la Résistance dans la région à se mobiliser à cette fin.

Dans un communiqué de ton virulent publié dimanche soir, le Hezbollah irakien a exhorté ceux qui étaient prêts à affronter le « front de l’incrédulité et de l’hypocrisie » à se préparer à une « guerre totale » pour soutenir l’Iran.

Il a décrit la République islamique comme une forteresse et une source de fierté pour l’Oumma musulmane, qui a soutenu les opprimés pendant plus de quatre décennies, sans distinction de secte, de couleur ou de race.

Le communiqué décrit les menaces actuelles pesant sur l’Iran comme une tentative des ennemis, incluant les sionistes et les tyrans, de subjuguer ou de détruire le pays et de saper les valeurs morales à l’échelle mondiale.

Le communiqué avertit les ennemis de l’Iran que toute guerre contre le pays ne serait pas facile, qu’ils subiraient toutes sortes de pertes et seraient effacés de la région de l’Asie de l’Ouest.

« Aucun d’entre vous ne restera dans notre région », a promis le Hezbollah irakien dans son communiqué.

Citant des versets coraniques tels que « Combattez les polythéistes tous ensemble comme ils vous combattent tous ensemble » et « Nous jetterons la terreur dans le cœur des mécréants », le Hezbollah irakien a ajouté que « le chemin du salut réside dans le combat pour la victoire ou le martyre, y compris, le cas échéant, des opérations de martyre pour défendre l’Islam ».

Ce communiqué a été publié dans un contexte de tensions croissantes entre l’Iran et les États-Unis, après que le président américain Donald Trump a menacé d’utiliser la force militaire contre la République islamique d’Iran.

Source : Avec PressTV