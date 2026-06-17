Média israélien : les USA ont refusé une demande israélienne de l’informer du contenu du mémorandum d’entente avec l’Iran

Les États-Unis ont rejeté une demande officielle du gouvernement israélien visant à être informés du mémorandum d’entente avec l’Iran, selon la chaîne israélienne Channel 12.

Le chroniqueur politique de la chaîne 12, Yaron Abraham, a déclaré qu’« Israël a soumis une demande officielle aux États-Unis pour réexaminer le mémorandum d’entente en cours des négociations entre Washington et Téhéran, mais la demande israélienne a été rejetée par la partie américaine. »

Abraham estime que cela signifie qu’« Israël n’est toujours pas au courant de tous les détails de l’accord, qui devrait être signé vendredi prochain en Suisse ».

Pour sa part, le président américain Donald Trump avait précédemment promis de tenir une conférence de presse au sujet de l’accord avec l’Iran, affirmant qu’il « lirait le document mot à mot », mais il n’a pas précisé de date pour la divulgation complète de l’accord.

L’accord visant à mettre fin à la guerre entre l’Iran et les États-Unis, dont la signature est prévue vendredi, a suscité de vives critiques en Israël, visant le Premier ministre Benjamin Netanyahu, accusé d’avoir renforcé la dépendance d’Israël envers les États-Unis, d’être incapable d’influencer la décision de Washington et d’avoir causé une perte stratégique.

Le journal Yediot Ahronoth a déclaré que « la coordination avec Washington est importante, mais la dépendance qui en a résulté est dangereuse et irresponsable ».

« En fin de compte, en raison de la gestion négligente des négociations par le président de la superpuissance la plus puissante du monde, Israël est revenu à une réalité dans laquelle sa liberté d’action est plus limitée et sa dissuasion a été compromise principalement en raison de la détérioration des relations entre Trump et Netanyahu. »

Le journal a également rappelé un avertissement de guerre émis par la Direction du renseignement militaire en 2023, dans lequel il était indiqué que « les ennemis d’Israël perçoivent une faiblesse dans les relations entre les États-Unis et Israël, et pourraient donc exploiter cette opportunité pour une action surprise », expliquant : « À cette époque, il n’était pas question du Hamas mais de l’Iran et du Hezbollah, mais l’idée est claire. »

Evoquant ses relations avec le président Donald Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé lundi « qu’il arrive que nous soyons en désaccord » tout en admettant ne pas connaitre encore les détails du mémorandum.

Source : Médias