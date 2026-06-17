Trump reproche à « Israël » d’avoir combattu le Hezbollah depuis trop longtemps

Le président américain Donald Trump a estimé ce mardi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devait être « plus responsable » concernant le Liban, tout en critiquant l’ampleur des opérations militaires israéliennes contre le Hezbollah.

« J’ai eu une excellente relation avec Bibi (Benjamin Netanyahu), mais désormais Bibi doit être plus responsable vis-à-vis du Liban », a déclaré Donald Trump à des journalistes en France.

« Je dirais que, parmi tous les pays, le Liban est celui qui a été le plus mal traité. Il ne peut pas vraiment se défendre et il a le Hezbollah, qui représente un problème pour lui. Non, je ne suis pas satisfait de la manière dont Israël a agi au Liban et face au Hezbollah », a-t-il ajouté depuis la France, où il participe aux réunions du G7.

Donald Trump a également réaffirmé le soutien des États-Unis à Israël. « Sans les États-Unis, il n’y aurait pas d’Israël », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il « aurait été détruit depuis longtemps » sans son intervention.

« Sans moi, il n’y aurait pas d’Israël, car aucun autre président n’était prêt à faire ce que j’ai fait », a-t-il affirmé.

Le président américain a estimé qu’Israël combattait le Hezbollah « depuis trop longtemps » et que « trop de personnes sont tuées » au Liban.

« Ils auraient dû être capables de régler cela plus rapidement. Cela n’en finit pas et, lorsque cela se produit, cela jette une ombre sur le grand accord, celui conclu avec l’Iran », a-t-il poursuivi.

Évoquant l’impact des frappes israéliennes sur les civils libanais, Donald Trump a déclaré : « Il n’est pas nécessaire de détruire un immeuble d’habitation chaque fois que l’on recherche quelqu’un, car beaucoup de personnes vivent dans ces immeubles et elles ne sont pas toutes membres du Hezbollah. »

Le président américain a également indiqué avoir suggéré à Israël de laisser la Syrie affronter le Hezbollah.

« J’ai suggéré à Israël de laisser la Syrie s’occuper du Hezbollah car, pour être honnête avec vous, je pense qu’elle ferait un meilleur travail », a-t-il affirmé.

Source : Médias