mercredi, 17/06/2026   
   Beyrouth 00:20
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Base militaire iranienne de Khatam al-Anbiya : si l’entité sioniste ne cesse pas ses attaques au Sud-Liban elle doit s’attendre à un sévère riposte

      Le commandement de l’état-major militaire iranien Khatam al-Anbiya a déclaré mardi que « l’occupation israélienne a violé le cessez-le-feu au Liban à de nombreuses reprises », promettant des représailles si les attaques ne cessent pas ».

      Dans un communiqué, l’état-major a affirmé : « L’armée de cette entité sioniste terroriste a violé le cessez-le-feu au Sud-Liban à 84 reprises ces deux derniers jours, après que le président américain a déclaré la fin de la guerre, et continue de commettre des crimes et des massacres contre le peuple libanais opprimé. »

      Il a ajouté : « Si l’armée de cette entité sioniste meurtrière d’enfants ne met pas fin à ses atrocités au Sud-Liban, elle doit s’attendre à une riposte sévère de la part des puissantes forces armées iraniennes. »

      Pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, avait précédemment affirmé que les fronts iranien et libanais étaient « interconnectés » et que la fin de la guerre au Liban était « une condition préalable à la fin de la guerre en Iran ». Il a ajouté que « les deux parties au Mémorandum d’entente étaient, d’une part, les États-Unis et l’entité sioniste, et d’autre part, l’Iran et le Hezbollah ».

      M. Araqchi a souligné que « la guerre ne prendrait pas fin sans le retrait de l’entité sioniste du Liban », avertissant que « toute attaque militaire lancée par l’entité sioniste contre le Liban à partir de maintenant constituerait une violation du Mémorandum d’entente avec les États-Unis ».

      Source : Médias

      En Lien

      Base militaire iranienne de Khatam al-Anbiya : si l’entité sioniste ne cesse pas ses attaques au Sud-Liban elle doit s’attendre à un sévère riposte

      Base militaire iranienne de Khatam al-Anbiya : si l’entité sioniste ne cesse pas ses attaques au Sud-Liban elle doit s’attendre à un sévère riposte

      Renseignements américains : L’Iran contrôle de facto le détroit d’Ormuz et peut le fermer à volonté

      Renseignements américains : L’Iran contrôle de facto le détroit d’Ormuz et peut le fermer à volonté

      L’armée américaine entame la construction d’une «immense base» aux abords de Gaza pour superviser le plan de Trump

      L’armée américaine entame la construction d’une «immense base» aux abords de Gaza pour superviser le plan de Trump