Base militaire iranienne de Khatam al-Anbiya : si l’entité sioniste ne cesse pas ses attaques au Sud-Liban elle doit s’attendre à un sévère riposte

Le commandement de l’état-major militaire iranien Khatam al-Anbiya a déclaré mardi que « l’occupation israélienne a violé le cessez-le-feu au Liban à de nombreuses reprises », promettant des représailles si les attaques ne cessent pas ».

Dans un communiqué, l’état-major a affirmé : « L’armée de cette entité sioniste terroriste a violé le cessez-le-feu au Sud-Liban à 84 reprises ces deux derniers jours, après que le président américain a déclaré la fin de la guerre, et continue de commettre des crimes et des massacres contre le peuple libanais opprimé. »

Il a ajouté : « Si l’armée de cette entité sioniste meurtrière d’enfants ne met pas fin à ses atrocités au Sud-Liban, elle doit s’attendre à une riposte sévère de la part des puissantes forces armées iraniennes. »

Pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, avait précédemment affirmé que les fronts iranien et libanais étaient « interconnectés » et que la fin de la guerre au Liban était « une condition préalable à la fin de la guerre en Iran ». Il a ajouté que « les deux parties au Mémorandum d’entente étaient, d’une part, les États-Unis et l’entité sioniste, et d’autre part, l’Iran et le Hezbollah ».

M. Araqchi a souligné que « la guerre ne prendrait pas fin sans le retrait de l’entité sioniste du Liban », avertissant que « toute attaque militaire lancée par l’entité sioniste contre le Liban à partir de maintenant constituerait une violation du Mémorandum d’entente avec les États-Unis ».

Source : Médias