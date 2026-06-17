Le pape salue le mémorandum d’entente américano-iranien

Le pape Léon XIV a salué le mémorandum d’entente conclu mardi entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin à la guerre.

Léon a exprimé l’espoir que « cet accord mette un terme définitif au conflit ».

S’adressant aux journalistes devant sa résidence de Castel Gandolfo, en Italie, le pape a déclaré : « Plusieurs points restent à régler, mais il est toujours préférable de privilégier le dialogue et la négociation plutôt que de reprendre les armes.»

Il a ajouté : « J’espère que cet accord apportera une véritable solution à la guerre, que la guerre est véritablement terminée et que nous pourrons aller de l’avant.»

Le pape Léon XIV avait auparavant irrité Donald Trump par ses vives critiques de la guerre américano-israélienne contre l’Iran et de la politique d’immigration de l’administration Trump.

Ces dernières semaines, Donald Trump a multiplié les attaques publiques contre le pape, suscitant de vives réactions de la part de responsables chrétiens de tous bords politiques.

Pour sa part, le pape avait auparavant qualifié de « dépassée » la notion de « guerre juste » défendue par l’administration Trump, avertissant que « l’humanité glisse vers une culture de la violence fondée sur la force ».

Dans son encyclique Magnifica Humanitas (Magnifique Humanité), il écrivait : « Aujourd’hui, plus que jamais, et sans préjudice du droit à la légitime défense au sens strict, il est important de rappeler que la théorie de la guerre juste, si souvent utilisée pour justifier toute forme de guerre, est désormais dépassée.»

Source : Médias