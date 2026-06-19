Sud-Liban : les combats se poursuivent sur l’axe Kfar Tebnite et Ali al-Taher. La carte d’occupation de l’armée israélienne est imprécise

La Résistance islamique a annoncé jeudi qu’elle repousse depuis 4 jours les tentatives des forces ennemies israéliennes d’avancer vers la localité de Kfar Ttebnite et la hauteur Ali al-Taher, près de Nabatiyeh, dans le sud du Liban. Ses déclarations démentent les assertions israéliennes selon lesquelles les troupes ennemies occupent désormais ce village et cette hauteur stratégique. Comme cela a été affiché sur une carte diffusée ce jeudi par l’armée israélienne.

Alors que « depuis quatre jours, l’armée ennemie » tentait de progresser » dans le secteur, les combattants de la résistance l’ont contrainte à « battre en retraite et déployer des hélicoptères (…) durant la nuit, pour évacuer ses pertes », a affirmé Média de guerre, tribune médiatique de la résistance sur Telegram.

La résistance a assuré avoir tiré des roquettes et des drones contre les groupements militaires israéliens leur causant des pertes avérées dans leurs rangs.

L’armée d’occupation a été contrainte de battre en retraite et d’évacuer ses blessés par hélicoptère, sous couvert de fumée et d’artillerie, durant la nuit, a ajouté Média de guerre.

Il a ajouté que, le mercredi 17 juin à 8 h, après avoir repéré une unité d’infanterie israélienne s’infiltrant pour prendre position aux abords nord-est de la ville de Kfar Tebnite, les résistants l’ont prise pour cible avec une nuée de drones d’assaut et de drones Ababil. L’attaque, qui a fait des victimes dans les rangs ennemis, s’est achevée par des tirs de roquettes et d’artillerie sur la zone visée.

L’armée israélienne a fait état de la mort mercredi d’un soldat israélien et de 7 autres ont été blessés. Sans préciser où l’incident a eu lieu dans le sud du Liban.

Ce jeudi, la résistance a fait état d’une attaque supplémentaire vers 1 h 50, contre une tentative de regroupement de l’armée d’occupation au point de passage, lorsque les résistants ont ciblé un char Merkava avec des armes appropriées.

Assurant que les forces d’occupation sont toujours présentes à la périphérie sud de la localité de Kfar Tebnite, en direction d’Arnoune, la résistance s’est engagée à ce que cette zone reste « imprenable à toute incursion ennemie ».

Un communiqué a indiqué que les combats y ont repris depuis 17h30.

La carte imprécise

Ce jeudi, l’armée israélienne a publié une carte des régions sud-libanaises qu’elle a occupées, comprenant entre autres Kfar Tebnite et Ali al-Taher. Ce qui est inexact.

La colline Ali al-Taher représente deux dimensions : tactique et opérationnelle, et morale ; car c’est une colline qui permet une surveillance directe du secteur sud-ouest depuis la ville de Nabatiyeh jusqu’au côté ouest plus bas, et depuis le côté est, elle offre une surveillance de la vallée du fleuve Litani jusqu’aux hauteurs de Kfarchouba et de Chebaa et de tout le secteur qui atteint les abords du mont Hermon du côté libanais.

Ali Abi Raad, le chroniqueur militaire de la chaine de télévision libanaise d’information al-Mayadeen a remarqué aussi que la carte comprend des régions dans les deux secteurs occidental et central où l’occupation dispose d’une puissance de feu sur certains de ses villages mais n’y est pas entré.

Abi Raad cite entre autres le village de Baraachite dans le district de Bint Jbeil.

Tirs vus depuis les colonies

Par ailleurs, la chaine israélienne 15 a rapporté que des habitants des colonies du nord ont fait état de plusieurs tirs d’interception qui ont été observés dans les régions de Metoula et Kiryat Shmona. Le porte-parole de l’armée a indiqué qu’un certain nombre de roquettes s’est écrasé à proximité de ses troupes au sud-Liban.

Malgré la signature par les Etats-Unis et l’Iran du mémorandum d’entente visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, y compris sur le front libanais, l’armée israélienne avait annoncé poursuivre ses agressions dans le sud du Liban. Mais l’intensité de ses attaques a nettement baissé dans le sud du Liban.

Mardi, quatre personnes ont sont tombées en martyres.

Ce jeudi, le correspondant d’al-Manar a rapporté des tirs d’obus d’artillerie sur les périphéries de Kfar Tebnite et Ali al-Taher.

Il a aussi fait état d’un raid de drone sur la région Jabal al-Rafi’, de raids sonores sur l’Iqlim al-Touffah, du tir d’une bombe sonore par un drone sur la localité Nabatiyeh Fawqa.

L’agence libanais Ani a fait état d’un raid de drone qui a tué un homme dans le village de Zebdine.

Trois personnes ont été tuées, ont rapporté les médias locaux.

Retour vers les villages

Entretemps, les habitants du sud reviennent vers leurs villages.

C’est le cas avec la localité de Haddatha qui a connu des combats violents entre les résistants et les forces ennemies pendant 4 semaines. Les troupes ennemies ont tenté en vain de la conquérir. Elles ont entièrement rasé ses habitations soit en les dynamitant soit en les bombardant. Le correspondant d’al-Manar a escorté l’arrivée des habitants, précédés par les ambulanciers, l’armée libanaise et les membres de la municipalité.

Le correspondant d’al-Manar a accompagné les agents de la municipalité pendant qu’ils ouvraient les chemins dans la localité de Chaqra.

Source : Divers