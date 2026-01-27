Hezbollah : L’assassinat du journaliste Cheikh Ali Nour El-Din par l’ennemi est un crime de guerre

Dans un communiqué publié lundi, le service des relations avec les médias du Hezbollah a condamné « l’assassinat odieux du journaliste Cheikh Ali Nour El-Din par l’ennemi israélien ». Le communiqué a qualifié l’agression israélienne « de crime de guerre », l’ajoutant « à la longue liste des crimes brutaux perpétrés par l’ennemi contre les journalistes, les civils et l’humanité tout entière ».

Le communiqué a souligné que « l’assassinat du journaliste martyr Cheikh Ali Nour El-Din marque une dangereuse escalade dans les agressions de l’ennemi, qui vise désormais les médias sous toutes leurs formes. Il s’agit de la poursuite d’une politique systématique d’assassinats et de tentatives de faire taire la vérité et la liberté. Il est donc impératif que tous les journalistes, le ministère de l’Information, les organisations de médias, les syndicats et les institutions, ainsi que les personnalités politiques et intellectuelles, agissent et fassent entendre leur voix dans toutes les instances locales, arabes et internationales, notamment celles œuvrant pour les droits humains, le droit et l’aide humanitaire, afin de mettre un terme à cette barbarie sioniste. »

Le communiqué a ajouté : « Le service des relations avec les médias du Hezbollah présente ses plus sincères condoléances et ses félicitations à la famille du martyr et à la communauté médiatique libanaise, et implore Dieu d’accorder sa miséricorde au martyr et d’apporter patience et réconfort à sa famille. »

Source : Al-Manar