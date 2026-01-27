Le secrétaire général de l’OTAN rejette l’idée d’une armée européenne indépendante

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a rejeté lundi « les appels de plusieurs personnalités politiques européennes en faveur de la création d’une armée européenne indépendante, alors que le débat sur l’indépendance de la défense s’intensifie en Europe suite aux tensions liées au Groenland et aux doutes renouvelés quant à l’engagement du président américain Donald Trump envers la sécurité du continent ».

S’adressant aux partisans d’une force européenne indépendante lors d’un discours au Parlement européen à Bruxelles, M. Rutte a déclaré : « Continuez de rêver », avertissant que « cette idée épuiserait et affaiblirait les armées européennes et que le président russe Vladimir Poutine adorerait une telle perspective, car elle compliquerait la situation et accentuerait la fragmentation de la défense ».

M. Rutte a souligné que « les pays européens doivent continuer à assumer une plus grande responsabilité en matière de sécurité, mais dans le cadre de l’alliance transatlantique, et non en dehors ». Il a insisté sur le fait que « les États-Unis et M. Trump restent profondément attachés à l’alliance malgré l’ambiguïté créée par les exigences de Washington concernant le Groenland ».

Trump a insisté sur le fait « qu’il n’acceptera rien de moins que la pleine souveraineté sur le Groenland, territoire autonome du Danemark, tandis que les dirigeants danois et groenlandais affirment que l’île n’est pas à vendre et ne souhaite pas devenir américaine ».

Ces dernières semaines, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, et le commissaire européen à la Défense et à l’Espace, Andrius Kubilius, ont évoqué « la possibilité de créer une force européenne conjointe ».

Rutte a réagi succinctement, appelant à une « révision » de la question, car la création d’une structure distincte compliquerait la situation au lieu de renforcer la dissuasion.

