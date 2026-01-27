Gardiens de la révolution : Imaginer une opération limitée et rapide contre l’Iran est une méconnaissance de nos capacités

Un haut responsable militaire du quartier général central Khatam al-Anbiya du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) en Iran a réagi aux récentes menaces proférées par des responsables militaires israéliens et américains, affirmant que « la notion d’une opération limitée, rapide et propre contre l’Iran repose sur des erreurs d’appréciation et une compréhension erronée des capacités défensives et offensives de Téhéran ».

Ce responsable a ajouté que « les forces armées non seulement surveillent les mouvements ennemis pendant la phase d’exécution, mais observent également de près les premiers signes de toute menace à la sécurité nationale. Sur la base des évaluations de terrain, la décision appropriée sera prise en temps voulu. »

Ce responsable a averti que « tout scénario conçu sur la base de la surprise ou du contrôle de l’étendue du conflit échappera d’emblée au contrôle de ses concepteurs », soulignant « que la présence de porte-avions et d’équipements militaires américains dans la région a été exagérée. »

Il a souligné que « l’environnement maritime entourant l’Iran est un environnement local bien connu et relève entièrement du contrôle des forces armées iraniennes », insistant sur le fait que « la concentration de forces et d’équipements provenant de l’extérieur de la région dans un tel environnement ne constituera pas un moyen de dissuasion, mais augmentera leur vulnérabilité et en fera des cibles faciles ».

L’Iran ne déclenchera aucune guerre, mais ne tolérera aucune menace à sa sécurité nationale

Le responsable a déclaré « qu’au cours des dernières années, l’Iran s’est appuyé sur ses capacités navales nationales, sa doctrine de défense asymétrique et ses atouts géopolitiques uniques, et a façonné l’équilibre des forces dans le golfe Persique et la mer d’Oman de telle sorte qu’aucun agresseur ne puisse considérer la sécurité de ses forces et de ses bases comme garantie ».

Il a ajouté que « l’expérience passée a démontré que les tentatives d’influencer les affaires intérieures ou de saper la structure politique de l’Iran, que ce soit par des pressions politiques et économiques ou par des menaces militaires et une guerre psychologique, ont toujours échoué », affirmant que « cette voie erronée n’atteindra pas non plus le résultat escompté à l’avenir ».

Le responsable a souligné que l’Iran « n’initiera aucune guerre, mais ne permettra à aucune menace contre sa sécurité nationale d’aboutir, même dans ses premières phases ».

Il a imputé l’entière responsabilité des conséquences imprévues « directement aux parties qui mettent en péril la stabilité de toute la région, que ce soit par leur présence provocatrice ou par leur soutien et leur assistance, directs ou indirects ».

Source : Médias