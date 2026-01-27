Les 10 agences d’espionnage à la tête du complot visant a déstabiliser l’Iran

L’Organisation de renseignement du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a affirmé avoir déjoué un complot terroriste ourdi par dix agences de renseignement étrangères, visant à semer le chaos et à saper l’intégrité territoriale de l’Iran.

Dans un communiqué publié, le lundi 26 janvier, l’Organisation ajoute : « Immédiatement après les douze jours de guerre et l’agression israélo-américaine de juin 2025 contre la République islamique, la salle de commandement ennemie a été formée, à laquelle ont pris part pas moins de dix services de renseignement ennemis. Leur ultime objectif étant de semer le chaos à l’intérieur du pays, provoquer une intervention étrangère et ainsi créer une menace existentielle pour l’Iran ».

« Le néfaste complot a été déjoué grâce à la vigilance des forces de sécurité iraniennes, mais aussi avec la collaboration de la population », a-t-on poursuivi de même source.

Selon le communiqué, l’Organisation de renseignement du CGRI « a arrêté 735 individus affiliés à des réseaux anti-sécurité, réorienté 11 000 personnes déroutées, confisqué 743 armes à feu non autorisées et identifié 46 individus liés à des services étrangers ».

Des responsables politiques et sécuritaires étrangers soutenaient directement les mesures de l’ennemi, notamment « la propagation de la violence et l’exploitation des rassemblements par les terroristes, l’utilisation des médias sociaux pour inciter à la violence et le déploiement de voyous et de criminels pour commettre des crimes organisés dans le cadre d’un complot visant à augmenter le nombre de victimes parmi la population et les forces de sécurité », indique le texte.

Le communiqué annonce que le renseignement du CGRI s’applique à infiltrer les réseaux de communication des émeutiers, à maitriser et contenir les réseaux terroristes frontaliers, à se servir de certains éléments trompés pour inverser les tentatives d’infiltration des ennemis et à continuer d’identifier et de déjouer de manière décisive les réseaux qui ont provoqué les émeutes.

Fin décembre 2025, les difficultés économiques, causées et aggravées par des années de sanctions occidentales, ont déclenché une vague de manifestations pacifiques parmi les commerçants de Téhéran et d’autres villes. Les autorités ont reconnu la légitimité des revendications des manifestants. Pourtant, les manifestations ont dégénéré en violences par des émeutiers soutenus par des dirigeants américains et israéliens, qui ont publiquement appelé au vandalisme et au désordre.

Les violences ont entraîné d’importants dégâts aux biens publics et privés, avec une destruction généralisée de commerces, d’institutions gouvernementales, d’infrastructures de services publics et la mort de milliers de civils, dont des femmes et des enfants, ainsi que des membres des forces de sécurité. 3 117 personnes ont été tuées lors des troubles. Parmi elles, 2 427 civils innocents et des membres des forces de sécurité.

Source : Avec PressTV