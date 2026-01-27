Téhéran: Préparatifs militaires pleinement opérationnels pour protéger les intérêts nationaux de l’Iran

La porte-parole du gouvernement iranien, Fatemeh Mohajerani, a affirmé que les préparatifs militaires du pays sont pleinement opérationnels pour protéger les intérêts nationaux. Téhéran est prête à faire face à toute éventualité face à la menace de guerre.

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire de mardi, Mme Mohajerani a souligné qu’outre la préparation militaire, « toutes les options sont envisagées ».

Elle a déclaré : « Nous ne permettrons à personne de porter atteinte à notre sécurité ni de nuire à notre pays », insistant sur le fait que le gouvernement travaille à la résolution des problèmes en collaboration avec le peuple et que son approche est diplomatique.

Lundi, un haut responsable militaire du quartier général central du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), à Khatam al-Anbiya, a réagi aux récentes menaces proférées par des responsables militaires israéliens et américains, affirmant que l’idée d’une opération « limitée, rapide et propre » contre l’Iran repose sur des erreurs d’appréciation et une compréhension erronée des capacités défensives et offensives de Téhéran.

Le responsable a souligné que l’Iran « ne sera pas à l’origine d’une guerre, mais ne permettra à aucune menace contre sa sécurité nationale d’atteindre le stade de la mise en œuvre, même à ses débuts. »