Les EAU avaient reçu des missiles intercepteurs israéliens du Dôme de fer pendant la guerre contre l’Iran (Médias israéliens)

Les médias israéliens ont rapporté, à la foi d’un responsable israélien que les Émirats arabes unis avaient pendant la guerre contre l’Iran reçu des missiles intercepteurs israéliens pour le système Dôme de fer installé sur leur territoire.

La ministre israélienne des Communications, Miri Regev, a déclaré : « Ils se rendent compte que les missiles balistiques constituent l’un des plus grands défis et les Émiratis sollicitent notre aide », selon le journal Maariv.

Le journal précise que la déclaration de la ministre est la première confirmation, de la part d’une source officielle israélienne, des informations publiées à plusieurs reprises récemment en « Israël ».

La chaîne israélienne Channel 14 a rapporté que Regev avait confirmé qu’« Israël avait transféré des batteries du système Dôme de fer aux Émirats arabes unis pendant l’opération Lion’s Roar », lors de la recente agression américano-israélienne contre l’Iran de 40 jours.

La chaîne israélienne Channel 12, citant un rapport d’Axios basé sur deux responsables israéliens et un responsable américain, a rapporté plus tôt cette année qu’Israël avait envoyé un système de défense aérienne Dôme de fer, ainsi que des forces pour l’exploiter, aux Émirats arabes unis au début de la guerre avec l’Iran.

Selon le rapport, la coopération militaire, sécuritaire et de renseignement entre Israël et les Émirats arabes unis a atteint des niveaux sans précédent pendant la guerre, sachant que le déploiement du système Dôme de fer lors de cette confrontation n’avait pas été annoncé auparavant.

Le rapport souligne que, depuis le début de la guerre, les Émirats arabes unis sont le pays de la région le plus exposé aux attaques iraniennes.

Un haut responsable israélien a ajouté que c’est la première fois qu’Israël envoie une batterie du Dôme de fer à l’étranger et que les Émirats arabes unis sont devenus le premier pays en dehors des États-Unis et d’Israël à utiliser ce système.

Des responsables israéliens et émiratis ont également indiqué que les deux camps coordonnent étroitement leurs actions militaires et politiques depuis le début de la guerre, tandis que l’armée de l’air d’occupation a mené plusieurs raids ciblant des missiles à courte portée dans le sud de l’Iran avant que Téhéran ne puisse cibler les Émirats arabes unis et d’autres États du Golfe.

Le rapport note que le déploiement de forces israéliennes sur le sol émirati pourrait s’avérer politiquement délicat dans la région du Golfe, au moment même où la décision de Netanyahu de partager un système de défense aérienne avec les Émirats arabes unis pourrait provoquer des réactions internes en Israël.

Le mois de mai dernier, le media israélien i24 avait révélé que les Émirats arabes unis et Israël travaillent conjointement à la création d’un fonds commun destiné à financer, acquérir et développer des systèmes d’armes modernes et des technologies de défense.

Source : Médias