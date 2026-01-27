Cisjordanie occupée : la violence des colons se déchaîne. 5 attaques par jours en 2025

Plus de 37 000 Palestiniens ont été déplacés de force en Cisjordanie occupée au cours de l’année passée, a annoncé lundi le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors d’une conférence de presse, se référant à une nouvelle publication du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Ces déplacements sont en majeure partie dû aux opérations militaires israéliennes menées dans les camps de réfugiés. Dans le nord de la Cisjordanie, l’OCHA rapporte également plus de 1 800 attaques de colons israéliens contre des Palestiniens, ce qui équivaut à 5 attaques par jour.

Ces attaques ont causé de nombreuses victimes et des dégâts dans environ 280 communautés de Cisjordanie, s’alarme le porte-parole de l’ONU, qui dénonce un chiffre “le plus élevé jamais enregistré par l’ONU et marquant la neuvième augmentation annuelle consécutive”.

Au total, 240 Palestiniens de Cisjordanie, dont 55 enfants, ont été tués par les forces israéliennes ou des colons en 2025.

Israël autorise le port d’arme port d’armes pour 18 colonies illégales en Cisjordanie

Alors que la violence des colons israéliens se déchaîne, sous protection de l’armée, le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a approuvé la semaine passée la délivrance de permis de port d’armes à des Israélien-nes dans 18 colonies illégales supplémentaires en Cisjordanie occupée.

“L’importance de cette décision réside dans le fait que ces colonies pourront désormais soumettre des demandes de permis de port d’arme à titre personnel”, expliquait le ministre sur Telegram, affirmant que ces efforts visaient à “renforcer l’autodéfense et à accroître la sécurité personnelle”.

L’année dernière, Israël a officialisé ses plans de développement du projet de colonie illégale E1, et cette année, il devrait faire avancer son projet d’expansion des colonies près de Jérusalem, dans la vallée du Jourdain et à travers Ramallah.

En décembre, 19 nouveaux avant-postes de colons construits sans l’accord du gouvernement ont été approuvés rétroactivement par le gouvernement israélien en tant que colonies officielles. Au total, le nombre de colonies et d’avant-postes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupée a augmenté de près de 50 % depuis 2022, passant de 141 à 210 aujourd’hui.

La Cour internationale de justice (CIJ) a statué en 2024 que la présence continue d’Israël dans les territoires palestiniens occupés était illégale et devait prendre fin « aussi rapidement que possible ».

Retour au calme très relatif à Hébron

L’armée israélienne s’est retirée dans la nuit du jeudi 22 janvier du quartier sud d’Hébron assiégé, après une opération militaire de quatre jours marquée par des arrestations, des perquisitions de domiciles et des dommages matériels.

Au cours de cette opération, les forces israéliennes imposé des mesures punitives touchant environ 80 000 habitants de Jabal Johar et du sud d’Hébron. Des raids à grande échelle ont été menés dans les habitations, accompagnés de destructions délibérées de biens, de détentions et de mauvais traitements infligés à un grand nombre d’habitants. De nombreux commerces ont été pris d’assaut, leurs portes enfoncées et leur contenu vandalisé.

Les forces israéliennes ont également isolé de nombreux quartiers et maisons les uns des autres, installé de nouvelles portes en fer à l’entrée de plusieurs zones, détruit des dizaines de véhicules et utilisé les débris pour bloquer la plupart des routes secondaires de la région.

Ces restrictions ont paralysé en grande partie l’activité industrielle et entraîné des pertes quotidiennes estimées à plusieurs centaines de milliers de shekels, selon les agriculteurs et les représentants des entreprises, qui alertent sur l’aggravation d’une crise économique.

Au départ des troupes israéliennes, des habitants sont sortis en nombre dans les rues, exprimant leur soulagement. La situation demeure critique, et de nombreuses attaques de colons ont été rapportées depuis la levée du siège.

L’agence WAFA a rapporté que des colons israéliens ont mené des attaques distinctes dans la région d’Hébron et blessé plusieurs Palestiniens. Ces attaques ont eu lieu dans la région de Khallet al-Natsh, à l’est de la ville d’Hébron, ainsi qu’à Wadi Sa’ir, dans la ville de Sa’ir, au nord-est d’Hébron, et à Marah Abu Asida, à l’ouest de la ville de Beit Ula, située au nord-ouest d’Hébron.

Dimanche, une femme palestinienne a été blessée par des colons israéliens, qui l’ont agressée en même temps que sa famille, dans la région de Masafer Bani Naim, à l’est d’Hébron, dans le sud de la Cisjordanie. Elle a été transportée aux urgences où elle a reçu des soins.

Source : Médias