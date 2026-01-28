Netanyahu : Nous n’autoriserons pas les soldats turcs et qataris à entrer à Gaza

Netanyahu : Nous investirons plus de 100 milliards $ dans le développement d'une industrie d'armement indépendante

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré mardi qu’il « n’autorisera pas les soldats turcs et qataris à entrer à Gaza, ni la création d’un État palestinien dans la bande de Gaza », ajoutant qu’« Israël maintiendra son contrôle sécuritaire du Jourdain à la mer, et cela s’applique également à la bande de Gaza ».

Lors d’une conférence de presse, M. Netanyahu a indiqué « avoir conclu un accord avec le président américain Donald Trump concernant le démantèlement du Hamas et la démilitarisation de Gaza », affirmant que « cela se fera d’une manière ou d’une autre, mais cela se fera ».

M. Netanyahu a poursuivi : « La victoire totale sera remportée après le retour des soldats enlevés, la défaite du Hamas et la démilitarisation de Gaza. C’est la victoire totale. »

Cette annonce intervient quelques jours après l’entrée en vigueur de la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, malgré le non-respect par « Israël » de ses obligations lors de la première phase, et suite à l’annonce de la création du Conseil de paix, du Conseil exécutif à Gaza et du Comité national palestinien pour l’administration de la bande de Gaza, dirigé par Ali Shaath.

Source : Médias