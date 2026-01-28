Conseil suprême islamique chiite du Liban : Toute atteinte à l’Ayatollah Khamenei équivaut à une déclaration de guerre contre les chiites du monde entier

Des Libanais brandissent des drapeaux iraniens et libanais tout en tenant des portraits du Leader de la Révolution islamique, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, lors d'un rassemblement de solidarité avec l'Iran, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 26 janvier 2026. © AFP

Le vice-président du Conseil suprême islamique chiite du Liban a averti que toute atteinte portée au Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, serait considérée comme une déclaration de guerre contre les chiites à travers le monde.

S’exprimant lundi 26 janvier lors d’un grand rassemblement public organisé au Liban en signe de solidarité avec la République islamique d’Iran, Cheikh Ali Al-Khatib a condamné les propos outrageux et les menaces proférées à l’encontre de l’Ayatollah Khamenei et a mis en garde contre de graves conséquences.

Ses remarques font suite aux menaces répétées du président américain Donald Trump d’attaquer l’Iran à la suite des émeutes soutenus par l’étranger qui ont fait des milliers de morts à travers le pays.

« Si les États-Unis commettent l’erreur de mettre leurs menaces à exécution et que la moindre atteinte est portée à l’Ayatollah Khamenei, cet acte équivaudra à une déclaration de guerre contre tous les chiites du monde », a déclaré Al-Khatib qui a promis qu’une telle action aura des conséquences dévastatrices et imprévisibles.

Il a indiqué que, selon la promesse divine, la victoire appartiendra au front de la vérité – un front que la République islamique d’Iran incarne pleinement dans le contexte actuel.

Il a décrit l’Ayatollah Khamenei comme une figure majeure, dont le rôle transcende le leadership politique en République islamique d’Iran, faisant de lui l’une des plus hautes autorités religieuses du monde musulman.

Des milliers de personnes ont participé lundi à un sit-in à travers le Liban pour exprimer leur appui à l’Iran, à ses dirigeants et à son rôle régional, dans un contexte de menaces et de pressions croissantes contre la République islamique.

Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs régions, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth, à Tyr, à Nabatieh et à Baalbek. Des personnalités religieuses, des responsables politiques et des représentants de divers partis et mouvements nationaux y ont participé.

Les participants ont condamné les menaces verbales et les allégations outrageuses à l’adresse de l’Ayatollah Khamenei et ont réaffirmé leur soutien à l’Iran et au pouvoir islamique.

Les 8 et 9 janvier, des émeutiers armés et des terroristes soutenus par l’étranger ont fait dégénérer des manifestations pacifiques et sporadiques contre les difficultés économiques liées, rappelons-le, à des années de sanctions imposées par le camp occidental.

Les violences, ouvertement encouragées par le régime israélien et le président américain Donald Trump, ont entraîné d’importants dégâts aux biens publics et privés, avec une destruction généralisée de commerces, d’institutions gouvernementales, d’infrastructures de services publics et la mort de centaines de civils et de membres des forces de sécurité.

Les autorités iraniennes ont confirmé l’implication directe des agences d’espionnage américaines et israéliennes, qui ont fourni financement, formation et soutien médiatique aux émeutiers et aux terroristes armés agissant dans les rues.

Source : Avec PressTV