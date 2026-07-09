Araghchi s’entretient avec ses homologues omanais, turc et pakistanais et met en garde contre toute aventure militaire américaine

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a condamné les attaques américaines sur le territoire de son pays et a mis en garde contre toute aventure militaire américaine.

Dans ce contexte, M. Araghchi s’est entretenu jeudi par téléphone avec son homologue omanais, Badr al-Busaidi, son homologue turc, Hakan Fidan, ainsi qu’avec le chef d’état-major de l’armée pakistanaise, Asim Munir.

Ces échanges ont porté sur les derniers développements dans la région et le cessez-le-feu instauré après les attaques américaines contre l’Iran, qui a riposté en bombardant des sites et des bases stratégiques américains dans le Golfe.

Agression américaine et riposte iranienne

L’armée iranienne a annoncé avoir mené une série de frappes militaires ciblées et intensives à l’aide de drones et de drones kamikazes, visant directement des installations vitales, des systèmes de défense et des sites stratégiques appartenant à l’armée américaine au Koweït, au Qatar et à Bahreïn, en réponse à l’agression américaine.

De son côté, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a confirmé avoir ciblé des infrastructures et des installations vitales sur quatre bases américaines au Koweït et à Bahreïn à l’aide de missiles et de drones. Il s’agissait des bases de Camp Arifjan et Ali Al Salem au Koweït, ainsi que des bases aériennes de Juffair et Sheikh Isa à Bahreïn. Le CGRI a averti que toute nouvelle agression entraînerait une extension des attaques à d’autres bases américaines dans la région.

Dans un second temps, le CGRI a annoncé la destruction du centre de commandement et de contrôle américain au Moyen-Orient et de la base aérienne d’Azraq en Jordanie, au moyen de dix missiles balistiques.

Des images ont circulé montrant la destruction d’un drone américain MQ-9 au-dessus de Khormoj, dans la province de Bushehr, au sud de l’Iran, après l’attaque américaine.

Source : Médias