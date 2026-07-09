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    Araghchi s’entretient avec ses homologues omanais, turc et pakistanais et met en garde contre toute aventure militaire américaine

      Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires Etrangères

      Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a condamné les attaques américaines sur le territoire de son pays et a mis en garde contre toute aventure militaire américaine.

      Dans ce contexte, M. Araghchi s’est entretenu jeudi par téléphone avec son homologue omanais, Badr al-Busaidi, son homologue turc, Hakan Fidan, ainsi qu’avec le chef d’état-major de l’armée pakistanaise, Asim Munir.

      Ces échanges ont porté sur les derniers développements dans la région et le cessez-le-feu instauré après les attaques américaines contre l’Iran, qui a riposté en bombardant des sites et des bases stratégiques américains dans le Golfe.

      Agression américaine et riposte iranienne

      L’armée iranienne a annoncé avoir mené une série de frappes militaires ciblées et intensives à l’aide de drones et de drones kamikazes, visant directement des installations vitales, des systèmes de défense et des sites stratégiques appartenant à l’armée américaine au Koweït, au Qatar et à Bahreïn, en réponse à l’agression américaine.

      De son côté, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a confirmé avoir ciblé des infrastructures et des installations vitales sur quatre bases américaines au Koweït et à Bahreïn à l’aide de missiles et de drones. Il s’agissait des bases de Camp Arifjan et Ali Al Salem au Koweït, ainsi que des bases aériennes de Juffair et Sheikh Isa à Bahreïn. Le CGRI a averti que toute nouvelle agression entraînerait une extension des attaques à d’autres bases américaines dans la région.

      Dans un second temps, le CGRI a annoncé la destruction du centre de commandement et de contrôle américain au Moyen-Orient et de la base aérienne d’Azraq en Jordanie, au moyen de dix missiles balistiques.

      Des images ont circulé montrant la destruction d’un drone américain MQ-9 au-dessus de Khormoj, dans la province de Bushehr, au sud de l’Iran, après l’attaque américaine.

      Source : Médias

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