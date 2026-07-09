Trump poste des images d’archives sur les attaques de jeudi contre l’Iran

Le président américain Donald Trump a publié, via Truth Social, une photo et un clip vidéo qu’il a attribués faussement aux attaques que Washington a déclaré avoir menées par ses forces contre des sites en Iran tôt jeudi matin, a rapporté le site web de la chaine qatarie al-Jazeera.

En peu de temps, la vidéo est passée du compte de Trump à d’autres plateformes, après avoir été rediffusée par des chaînes et des comptes israéliens, de l’opposition iranienne et arabes comme des images des récentes frappes américaines qui ont ciblé plusieurs zones en Iran, dont Chabahar, Konarak et Bandar Abbas.

La photo montrait un immense incendie et d’épaisses panaches de fumée au-dessus d’une zone urbaine. Trump y affirme que l’opération était une « réponse au bombardement des navires par l’Iran » et avertissant que la situation « empirerait considérablement » si le bombardement se répétait.

Plus tard, Trump a publié la même image directement sur son compte Truth Social, sans joindre de source indépendante pour prouver qu’elle provenait de Chabahar ou qu’elle avait été prise pendant les attaques de l’aube du jeudi.

En retraçant la circulation antérieure de l’image, il apparaît clairement qu’elle n’est pas apparue pour la première fois dans le contexte des frappes de jeudi. Elle avait déjà circulé en mars dernier via le compte de « Sabri Shahsufar », dans une publication concernant la guerre en Iran, soit plus de trois mois avant la vague de publications actuelle.

Concernant le clip vidéo, il a présenté le moment d’un bombardement et le bruit des explosions, dans le contexte du dernier bombardement américain de l’Iran.

Après vérification, il apparaît que la publication a eu lieu avant le début des attaques de jeudi, puisqu’elle a été diffusée dans le contexte des frappes américaines sur Bandar Abbas tôt mercredi matin.

Selon la chaine al-Jazeera, l’enquête montre que Trump s’est appuyé, dans ses publications, sur des extraits et des images circulant sur des comptes iraniens ou des comptes de médias ordinaires, et non sur des sources fiables auxquelles les vidéos pouvaient être attribuées.

Source : Médias