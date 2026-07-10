Le bloc parlementaire du Hezbollah salue les obsèques du guide martyr et fustige « l’accord de la honte »

À la suite de sa réunion régulière, le Bloc de Fidélité à la Résistance a publié une déclaration dans laquelle il qualifie le cortège funèbre de millions de personnes pour l’Imam martyr Sayyed Ali al-Husseini al-Khamenei (que Dieu sanctifie son âme) comme « un événement historique sans précédent », affirmant le renouveler l’allégeance et la loyauté à son successeur Sayyed Mojtaba al-Khamenei, et soulignant que l’accord-cadre signé par les autorités libanaises avec l’ennemi représente un « accord d’humiliation et de honte » qui doit être retiré et annulé.

Téhéran et Qom ralliés à Najaf et Karbala

Evoquant les obsèques du guide martyr l’ayatollah Ali Khamenei, le bloc parlementaire du Hezbollah a déclaré que Téhéran et Qom, ainsi que leurs habitants, ont exprimé leur deuil et leur loyauté envers le guide de la nation, l’Imam martyr Sayyed Ali al-Husseini al-Khamenei (que Dieu ait son âme), en se ralliant à Karbala et Najaf. Il a souligné que les millions de personnes ayant participé à ses funérailles « n’ont jamais été aussi nombreuses, ni par l’interaction entre les dirigeants et le peuple, ni par leur ampleur et leur signification ». Il a ajouté que les résistants libanais ont tenu à participer aux cérémonies funéraires en signe de loyauté envers l’Imam, qui « a toujours porté le Liban dans son cœur avec amour et soutien ».

« Les jours de Dieu »

Le bloc a perçu ces jours comme incarnant « les jours de Dieu », car la nation s’est rassemblée durant le mois de Muharram de l’Imam Hussein (que la paix soit sur lui) sous le slogan « Levons-nous pour Dieu », afin de consolider son approche husseinite et de faire ses adieux avec loyauté, fidélité et larmes à son sage et généreux dirigeant, ainsi qu’à l’exemple de ceux qui « sont restés fidèles à leurs promesses envers Dieu et ne les ont jamais modifiées », après avoir tenu bon sur le champ de bataille, s’être dressés contre l’arrogance, l’agression et la tyrannie sioniste-américaine, et avoir conduit la nation sur les voies du jihad, de la fierté et de la dignité, et avoir donné leur vie au service des opprimés, atteignant ainsi la gloire de ce monde en inscrivant leurs noms en lettres de lumière dans les annales des immortels, et la juste récompense de l’au-delà par l’ascension de leurs âmes pures vers les cieux les plus hauts et la satisfaction du Seigneur des mondes.

Le bloc, tout en renouvelant sa bénédiction pour le grand martyre de l’Imam, « guide et protecteur de la nation », a réaffirmé « son engagement d’allégeance, de loyauté et de fidélité envers le dirigeant de la nation, Sayyed Mojtaba Khamenei, ainsi que les millions de personnes libres venues du monde entier pour participer aux funérailles, soulignant la nécessité de poursuivre la lutte contre les arrogants agresseurs et les tyrans américains et sionistes, et de continuer à renforcer les capacités de la nation et à défendre sa fierté, sa dignité et son progrès ».

Le bloc a grandement apprécié la position de l’Irak, de ses autorités religieuses, de son gouvernement, de son peuple, de ses forces armées et de ses partis, qui se sont réunis dans une scène solennelle de loyauté lors des funérailles de l’imam martyr Sayyed Ali Khamenei (que Dieu sanctifie son âme), considérant que cela « confirme la position de l’Irak rejetant l’hégémonie de l’agression américaine sur la région, et sa condamnation de cette agression criminelle ».

Accord d’humiliation et de honte

Le bloc a également examiné un certain nombre d’affaires et de questions parlementaires et publiques, et a conclu, après discussion, par un certain nombre de positions, dont la plus importante est que l’accord-cadre qui a été conclu entre les autorités libanaises et l’entité sioniste le mois passé, qu’il a qualifié « d’illégitime, d’illégal et de contraire à la constitution et à la charte », indiquant qu’il « se heurte à une opposition nationale qui transcende les communautés représentant la majorité des Libanais », car il s’agit d’un « accord d’humiliation et de honte » qui a causé un grave préjudice aux intérêts stratégiques et vitaux du Liban, et l’a rendu totalement otage aux mains de l’ennemi sioniste, et l’a présenté comme une victime et une proie facile pour les ambitions sionistes.

Le bloc a ajouté que l’annexe de sécurité à l’accord « malheureux » révèle de nouvelles clauses dangereuses, ce qui selon lui a poussé un certain nombre de forces et de personnalités réservées à rompre le silence et à mettre en garde contre la situation stratégique difficile dans laquelle les autorités se sont placées, et ont placé le Liban, étant donné que cela faisait suite aux diktats sionistes sous tutelle américaine.

Le bloc estime que les tentatives des autorités pour dissimuler ce qu’il a décrit comme un « péché grave » par « des méthodes et des stratagèmes entortillés qui ne trompent plus personne, étant donné qu’elles ont adopté une approche régressive et de capitulation excessive au regard des intérêts et des atouts du pays, et ont commis une série progressive d’erreurs et de péchés, de sorte qu’elles ont recouvert chaque péché par un autre, plus grave encore, ce qui a conduit le Liban à la pire situation imaginable ».

Le bloc a souligné que « l’autorité est appelée à revenir sur tout ce qu’elle a commis contre le pays et son peuple, notant que la voie à suivre est désormais claire pour elle et que l’ennemi, par ses massacres et ses violations quotidiennes, fournit des arguments suffisants pour l’obliger à reculer et à abandonner l’accord-cadre dès sa base ».

Sur le même sujet, le bloc a souligné que « cet accord est imposé unilatéralement et ne peut être mis en œuvre, faute de base constitutionnelle et légale, considérant que l’ennemi l’exploite pour commettre des crimes, légitimer son occupation et tenter de s’emparer d’une précieuse partie de la patrie ».

Assurant que tous les villages du sud restent fidèles à leur appartenance nationale, il a salué « les positions des municipalités et des militants qui ont rejeté les propos du chef du gouvernement ennemi concernant l’annexion des villages du sud à son entité occupée ».

Des chefs de municipalités des villages chrétiens du sud du Liban ont démenti les allégations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu selon lequel ils lui ont demandé d’annexer leurs villages et de les joindre à l’entité sioniste.

Un massacre prémédité

Par ailleurs, le bloc parlementaire du Hezbollah a fermement condamné l’assassinat de la directrice d’école, Esperanza Ghandour, à Nabatiyeh al-Fawqa, dont le véhicule a été pris pour cible la semaine passée, la tuant ainsi que sa mère et deux autres personnes ce qu’il a qualifié de « massacre prémédité » perpétré par l’ennemi.

« Ce crime devait réveiller les autorités de leur « profonde torpeur » face à la nature criminelle de l’ennemi et à son mépris de tout accord, pacte ou convention », insiste le bloc. Il a également dénoncé le silence des autorités concernant ce crime et leur incapacité à publier une déclaration, à prendre position ou à entreprendre la moindre action témoignant de leur souci pour la sécurité des citoyens.

En conclusion de sa déclaration, le bloc a condamné le silence des autorités et de la communauté internationale face aux destructions et aux démolitions perpétrées contre des quartiers entiers dans les villages occupés du sud, et a appelé à une vaste campagne de solidarité populaire et internationale avec les populations de ces villages. Il a également exhorté les institutions internationales compétentes à agir immédiatement, à exercer une pression maximale sur l’ennemi et à sanctionner ses responsables pour la poursuite de ces exactions criminelles.

Et de conclure : « ces crimes constituent une agression barbare et que les autorités ne devraient pas minimiser leur nature ni les réduire à de simples actions militaires dont elles exigent l’arrêt, car ce faisant, elles ont unilatéralement commencé à mettre en œuvre ce à quoi elles se sont engagées dans leur littérature politique, contrairement à la vérité ».

Source : Al-Manar