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    Iran : 17 martyrs et 115 blessés est le bilan des frappes américaines contre le pays les 8 et 9 juillet derniers. (Ministère iranien de la Santé)

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      Le guide Mojtaba Khamenei promet que le sang du guide martyr sera vengé

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      Sud-Liban : l’ennemi met le feu à des maisons dans les localités de Houla et Hadatha. (Correspondant d’al-Manar)

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      Sud-Liban : un drone ennemi tire 3 nouvelles bombes sonores en direction d’al-Mansouri, dans le secteur occidental, les portant à 8 ce samedi. (Correspondant d’al-Manar)

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