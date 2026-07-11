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L’armée d’occupation israélienne a annoncé que le nombre de blessés dans ses rangs depuis le début des attaques terrestres dans le sud du Liban s’élève à 1 461, dont 89 dans un état grave et 165 dans un état modéré.
11-07-2026 12:04 PM
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