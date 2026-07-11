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    L’armée d’occupation israélienne a annoncé que le nombre de blessés dans ses rangs depuis le début des attaques terrestres dans le sud du Liban s’élève à 1 461, dont 89 dans un état grave et 165 dans un état modéré.

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      Le guide Mojtaba Khamenei promet que le sang du guide martyr sera vengé

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      Sud-Liban : l’ennemi met le feu à des maisons dans les localités de Houla et Hadatha. (Correspondant d’al-Manar)

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      Sud-Liban : un drone ennemi tire 3 nouvelles bombes sonores en direction d’al-Mansouri, dans le secteur occidental, les portant à 8 ce samedi. (Correspondant d’al-Manar)

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