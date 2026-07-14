Le député Hajj Hassan critique l’accord-cadre : « tripartite en apparence, mais unilatéral, et c’est un accord israélien par excellence »

Le député du Hezbollah et chef du bloc Baalbek-Hermel, Hussein Hajj Hassan, a accusé le pouvoir politique libanais de dissimuler au peuple libanais le contenu de l’accord-cadre, critiquant la manière dont il gère ce dossier et assurant que l’accord est « israélien par excellence » et ne tient pas compte des intérêts libanais.

Les propos de Hajj Hassan ont été tenus lors d’un discours prononcé à l’occasion d’une cérémonie commémorative organisée dans la Husseiniya de la localité d’Al-Yamouneh, en l’honneur de l’ingénieur martyr Hussein Ali Sharif.

Hajj Hassan a déclaré : « Les autorités politiques dissimulent le contenu de l’accord-cadre à leur peuple, et c’est une grave erreur. Elles ne traitent pas ce dossier avec la mentalité d’un État. » Il a estimé que « l’accord est tripartite en apparence, mais unilatéral, et c’est un accord israélien par excellence. »

Hajj Hassan a en outre accusé les autorités libanaises d’avoir abandonné le dossier des prisonniers libanais séquestrés chez l’ennemi israélien « notamment au vu des concessions en cours, y compris l’accord honteux ».

Il a ajouté que les autorités « sont devenues indifférentes à tous les ciblages de civils et de l’armée libanaise, ainsi qu’à la destruction systématique des villages frontaliers », considérant que ces questions exigent une position nationale plus ferme face à l’agression israélienne.

Hajj Hassan a observé que « les autorités continuent de faire des concessions à Israël lors des réunions qui se tiennent », exprimant son pessimisme quant aux résultats de ces voies.

« Nous n’attendons aucun résultat », considérant que l’approche actuelle n’apportera aucun avantage au Liban ni ne préservera ses droits nationaux.

Source : Médias