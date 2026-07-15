Trump lui demande de se retirer de Syrie et du Liban… mais Netanyahu refuse | L’initiative d’Ankara: une vision turco-qatarie pour contenir les forces de la résistance

Dans un développement marquant qui appelle un suivi sous un angle différent des trajectoires habituelles du conflit avec ‘Israël’, le journal Al-Akhbar a appris qu’une idée turco-qatarie s’est cristallisée au cours des trois dernières semaines, avant de se transformer en une initiative présentée par le président turc Recep Tayyip Erdogan au président américain Donald Trump lors de leur récente rencontre à Ankara.

Selon des sources bien informées, Erdogan, conscient de l’ampleur des pressions exercées par ‘Israël’ sur l’administration américaine concernant la guerre contre l’Iran et les dossiers régionaux en suspens, a proposé que les États-Unis parrainent un vaste projet économique et régional englobant plusieurs pays de la région, avec un accent particulier sur l’Irak, la Syrie et le Liban.

Les informations indiquent qu’Erdogan avait préalablement discuté des grandes lignes de ce projet avec l’envoyé spécial américain pour la Syrie et le Liban, qui est également l’ambassadeur américain en Turquie, Tom Barrack, un proche de Trump.

Ce projet repose sur « l’apport d’éléments de stabilité politique et sécuritaire dans la région, permettant ainsi le lancement de grands projets économiques ».

Selon les mêmes sources, Erdogan a été « extrêmement franc avec Trump en affirmant que l’occupation israélienne continue en Syrie et au Liban, parallèlement aux agressions israéliennes incessantes dans les pays de la région et aux menaces pesant sur d’autres États, constitue la cause principale de l’absence de stabilité et sape tout processus politique visant à contenir les forces alliées de l’Iran ».

Les sources ajoutent que la partie turque a expliqué à Trump l’importance d’un retrait israélien rapide des territoires libanais et syriens occupés, en guise de prélude pour ouvrir la voie à des arrangements sécuritaires ultérieurs entre ‘Israël’ d’une part, et le Liban et la Syrie d’autre part.

Selon les informations, le président syrien Ahmad al-Sharaa s’est entretenu de la même manière avec Trump, affirmant que la stabilité de la Syrie exigeait la restauration de la souveraineté totale de l’État sur l’ensemble de son territoire. Il a expliqué qu’après le règlement du dossier kurde, seul subsistait le dossier du Sud et de Soueïda, et que le rôle d’Israël empêchait sa résolution.

Le président syrien a ainsi déclaré au président américain : « ‘Israël’ a refusé d’inclure le mot ‘retrait’ dans tout accord et a interrompu les négociations lorsque nous l’avons proposé. Tant qu’elle refuse de se retirer, pourquoi signerions-nous un accord avec elle ? ».

D’autres sources ont ajouté que le président syrien Ahmad al-Sharaa a répondu à la demande de Trump d’intervenir au Liban contre le Hezbollah en affirmant que la poursuite de l’occupation israélienne et des agressions constantes contre le Liban rendait tout discours sur le désarmement du parti irréaliste.

Il a ajouté que tenter d’imposer cela par la force ne ferait que plonger le Liban et la région dans une spirale de chaos, ce qui est précisément ce que souhaite ‘Israël’.

Selon les sources, Trump a semblé convaincu par l’idée, mais a souligné qu’il faisait face à de grandes difficultés pour en convaincre les dirigeants israéliens, laissant entendre que les chances de mise en œuvre pourraient être plus grandes après les prochaines élections israéliennes.

Cependant, Erdogan, selon les sources, a insisté sur la nécessité d’aboutir avant la fin de l’année en cours, refusant de lier ce processus à l’échéance électorale en ‘Israël’, partant de sa conviction que le gouvernement de Benjamin Netanyahu cherche à élargir le cercle de la guerre plutôt qu’à le contenir ou à y mettre fin.

Ces données recoupent ce qu’a révélé le site américain Axios, citant des responsables américains, selon lesquels Trump a discuté des dossiers syrien et libanais avec Netanyahu lors d’un appel survenu il y a quelques jours.

Selon le site US, Trump a déclaré à Netanyahu que la présence militaire israélienne à l’intérieur des territoires syriens exacerbait les tensions et pourrait mener à une nouvelle escalade, lui demandant de redéployer les forces israéliennes en dehors de la Syrie et du Liban.

En réponse, le site US a cité le bureau de Netanyahu affirmant que ce dernier avait insisté auprès de Trump sur ce qu’il a qualifié de « besoin de zones de sécurité le long des frontières d’Israël ».

Le journal Al-Akhbar a appris que cet appel a eu lieu suite à la visite du président américain à Ankara, et que Trump a informé Netanyahu que l’incapacité à parvenir à une entente entre la Syrie et ‘Israël’ était principalement due au refus de Tel-Aviv de donner le moindre signe de sa volonté de se retirer des territoires qu’elle a occupés après la chute du régime syrien.

En contrepartie, Trump a précisé que le président syrien Ahmad al-Sharaa n’avait pas abordé avec lui, durant leur rencontre, le dossier du Golan occupé.

Alors que les acteurs engagés dans ce processus s’efforcent d’élaborer une approche liant concrètement les voies libanaise et syrienne, l’autorité libanaise soumise à la tutelle semble s’obstiner dans une voie dont les faits n’indiquent aucune possibilité de résultats rapides. C’est également l’impression avec laquelle est reparti le Premier ministre, Nawaf Salam, lors de sa récente visite en Turquie et de sa rencontre avec le président Erdogan à Istanbul.

C’est dans ce paysage, qui coïncide avec une montée des tensions entre les États-Unis et l’Iran, que la délégation officielle s’est rendue à Rome pour participer au sixième round des négociations libano-israéliennes.

Le début des réunions au siège de l’ambassade américaine a été retardé de plus d’une heure en raison de l’arrivée tardive de la délégation israélienne et d’une partie de la délégation américaine.

Dès le début des discussions, le différend a rapidement éclaté sur la question cruciale de l’ordre de priorité des engagements de chaque partie.

Ce round, qui a débuté mardi et s’achève ce mercredi, était censé poser les bases pratiques du passage à la phase exécutive, à travers la création de commissions spécialisées chargées de traiter les dossiers liés aux « zones pilotes » dans le Sud.

Toutefois, la réalité a rapidement montré que le chemin était semé d’embûches. Des sources officielles libanaises ont tenu à confirmer que la délégation libanaise « est restée attachée à la transformation de l’accord-cadre en un mécanisme d’exécution clair commençant par le retrait israélien, en proposant l’adoption d’une première zone pilote sous occupation, de sorte que le retrait de celle-ci constitue le premier test pratique de l’accord. Une fois ce retrait consolidé, les étapes ultérieures seraient finalisées, incluant le déploiement de l’armée libanaise, les mécanismes de vérification et les autres arrangements exécutifs ».

Selon les sources officielles, le Liban a exigé que les États-Unis élaborent un mécanisme clair pour vérifier la mise en œuvre du retrait. Cependant, ‘Israël’ a poussé dans une direction différente en tentant d’introduire des éléments sécuritaires et politiques supplémentaires dans le processus de négociation, afin que le retrait ne soit pas une étape indépendante, mais fasse partie d’un ensemble d’arrangements incluant le déploiement de l’armée libanaise et le désarmement du Sud, ce qui a creusé le fossé entre les deux parties.

Le choix de la zone pilote, du point de vue officiel libanais, « ne relève pas simplement de la définition d’une zone géographique, mais vise à acter le début du retrait israélien des territoires libanais ».

À l’inverse, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a déclaré que son gouvernement poursuivait l’application du « modèle des deux zones », estimant que le round de Rome représentait une opportunité de « faire preuve de bonne volonté ».

Selon cette logique, le retrait dans la vision israélienne passe d’un engagement indépendant à mettre fin à l’occupation à une mesure conditionnelle, utilisée comme monnaie d’échange pour obtenir des arrangements sécuritaires et politiques que Tel-Aviv juge nécessaires avant d’évacuer les positions qu’elle contrôle encore.

Ce désaccord se manifeste clairement dans le dossier des points stratégiques situés au nord du fleuve Litani, en tête desquels figure la colline d’Ali al-Tahir, d’une grande importance sur le terrain. ‘Israël’ considère ces positions comme faisant partie de l’infrastructure militaire et de l’influence de la résistance, et insiste pour les inclure dans les arrangements sécuritaires qui précèdent tout retrait.

De son côté, le Liban traite cette proposition comme une tentative de déplacer le cœur des négociations de la fin de l’occupation vers un dossier interne lié aux armes et au déploiement de l’armée — un dossier qui, selon lui, nécessite un traitement politique libanais global et ne peut être transformé en condition préalable au retrait ou imposé sous la pression de l’occupation et des agressions militaires.

Dans ce contexte, l’armée libanaise se retrouve face à une tâche extrêmement complexe. Alors qu’elle est la partie censée se déployer dans toute zone dont ‘Israël’ se retirerait, elle a besoin d’un environnement politique et militaire propice pour mener à bien cette mission. Cela commence par l’arrêt des agressions israéliennes et l’obtention de la couverture politique nécessaire, au moment même où il lui est demandé de gérer un dossier interne d’une sensibilité extrême dans des zones qui demeurent la cible de bombardements et d’incursions israéliennes.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar