Les familles de deux Trinidadiens tués dans une frappe poursuivent le gouvernement américain

Les familles de deux Trinidadiens tués dans une frappe américaine en octobre au large du Venezuela ont intenté mardi une action en justice contre le gouvernement américain, auquel ils réclament des dommages et intérêts.

Depuis septembre, les États-Unis ont lancé une série de frappes dans les Caraïbes et le Pacifique contre des embarcations qu’ils accusent de transporter de la drogue, sans en avoir jusqu’à présent apporté la preuve, faisant au moins 125 morts, selon un décompte d’ONG.

Cette première action en justice visant l’administration Trump pour ces frappes a été lancée devant un tribunal fédéral de Boston (nord-est).

Les familles de Chad Joseph, 26 ans, et de Rishi Samaroo, 41 ans, deux Trinidadiens travaillant au Venezuela qui se trouvaient à bord d’un navire touché par une frappe américaine le 14 octobre, accusent dans leur plainte les Etats-Unis d' »exécution extrajudiciaire ».

La frappe avait été annoncée par le président Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. « Six narcotrafiquants à bord du navire ont été tués dans la frappe », avait-il affirmé.

« Faute de justification légale plausible », selon la plainte, la mort des deux hommes constitue « des meurtres purs et simples, dont l’ordre a été donné par des individus au plus haut niveau de l’Etat, auxquels ont obéi des officiers militaires ».

Les familles, représentées par l’influente organisation de défense des droits civiques ACLU et le Center for Constitutional Rights (CCR, Centre pour les droits constitutionnels), réclament une indemnisation dont le montant serait fixé lors d’un procès.

Cette plainte est « un pas essentiel pour garantir que des comptes soient rendus, tandis que les personnes responsables pourraient en fin de compte devoir répondre pénalement de meurtre et de crimes de guerre », a déclaré dans un communiqué le directeur juridique du CCR, Baher Azmy.

« Si le gouvernement américain pensait que Rishi a fait quoi que ce soit de mal, il aurait dû l’arrêter, l’inculper et le détenir, pas le tuer », souligne Sallycar Korasingh, la sœur de Rishi Samaroo, citée dans le texte.

Les frappes américaines contre des bateaux soupçonnés de trafic de drogue sont « licites » et n’exposent donc pas les militaires impliqués à des poursuites, a assuré en novembre le ministère de la Justice, rejetant les accusations d’exécutions « extrajudiciaires ».

En décembre, la famille d’un pêcheur colombien tué dans une frappe américaine a porté plainte contre les Etats-Unis devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), basée à Washington.

Source : AFP