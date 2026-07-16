USA : La Chambre des représentants rejette un amendement visant à réduire l’aide à « Israël »

La Chambre des représentants américaine a rejeté mercredi un amendement visant à réduire l’aide à l’occupation israélienne, malgré le soutien de près de la moitié des démocrates.

La Chambre des représentants a voté par 314 voix contre 104 pour rejeter la mesure, qui avait été présentée par le représentant républicain Thomas Massie du Kentucky comme un amendement au projet de loi de dépenses du Département d’État.

Cependant, l’amendement a été soutenu par 103 démocrates et un républicain, ce qui représente une rupture nette avec les années où les projets de loi pro-israéliens étaient adoptés presque à l’unanimité.

Les démocrates de gauche cherchent à mettre fin à l’aide américaine à Israël lors de leurs campagnes primaires de mi-mandat, tandis que les démocrates modérés préconisent l’envoi de fonds qui ne devraient servir qu’à financer des armes défensives.

Le représentant Massie, partisan de l’austérité budgétaire et opposant à toute aide étrangère, a déclaré réagir également aux lourdes pertes civiles causées par les attaques israéliennes contre Gaza. Lors d’un débat à la Chambre des représentants, il a affirmé : « Le nombre de victimes à Gaza a atteint 70 000, et je ne crois pas que nous devions y être associés. »

Son amendement aurait empêché l’utilisation de tout financement prévu dans la loi de finances pour « Israël » et aurait interdit les 3,3 milliards de dollars d’aide annuelle à la sécurité que Washington verse à l’occupation israélienne.

Le vote de mercredi était essentiellement symbolique, même si la Chambre des représentants approuve l’amendement. Pour qu’il devienne loi, il aurait fallu l’approbation du Sénat et surmonter le veto quasi certain du président Donald Trump, qui a fait du soutien à Israël un pilier de sa politique étrangère.

Les critiques formulées par les dirigeants politiques américains à l’encontre d’Israël marquent un tournant radical. L’amendement Massie visait à réduire le financement annuel prévu par le mémorandum d’entente de 2016 avec Israël, en vigueur jusqu’en 2028.

Les candidats ont remporté des victoires surprises en faisant campagne sur un éventail de questions progressistes, notamment l’opposition aux attaques israéliennes contre Gaza, et même la remise en question du droit d’Israël à exister.

Cette question a provoqué une scission entre les dirigeants des deux partis ; le représentant Hakeem Jeffries de New York, chef démocrate à la Chambre des représentants, a déclaré mardi qu’il s’opposerait à l’amendement de Massie, le jugeant « trop large ».

Mercredi, la représentante Katherine Clark, deuxième démocrate la plus haut placée à la Chambre des représentants du Massachusetts, a déclaré qu’elle soutiendrait cette mesure.

« Nous ne devons pas signer un chèque en blanc pour l’aide militaire à un pays qui ne respecte pas le droit, les intérêts et les valeurs des États-Unis », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La position d’Israël auprès des démocrates sera de nouveau mise à l’épreuve le 4 août, lorsque les électeurs du Michigan désigneront leurs candidats au Sénat américain, à la Chambre des représentants américaine et au poste de gouverneur, alors que l’État débat des relations américaines avec Israël

Source : Médias