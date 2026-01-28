Cheikh al-Kaabi : Toute force d’occupation demeure une cible légitime pour nous

Le secrétaire général du mouvement al-Nujaba en Irak, Cheikh Akram al-Kaabi, a affirmé que « les violations de souveraineté sont intolérables et que toute ingérence dans les affaires intérieures de l’Irak est inacceptable ».

Cheikh al-Kaabi a poursuivi : « L’idée de remplacer les forces d’occupation américaines par d’autres forces d’occupation de l’OTAN constitue également une cible légitime pour nous. »

Concernant une éventuelle attaque contre l’Iran, Cheikh al-Kaabi a déclaré : « Le peuple irakien ne restera pas les bras croisés face aux attaques contre ses amis, ou ceux qui l’ont soutenu dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. »

Par ailleurs, l’ancien Premier ministre irakien, Nouri al-Maliki, a réaffirmé mercredi son rejet catégorique « de toute ingérence américaine flagrante dans les affaires intérieures de l’Irak ».

Cette déclaration fait suite aux propos du président américain Donald Trump, qui a qualifié le retour potentiel d’al-Maliki au poste de Premier ministre en Irak de « très mauvaise option » qui empêcherait Washington d’« aider l’Irak ».

Source : Médias