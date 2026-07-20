« Œil pour œil » : Sanaa annonce un blocus maritime à l’Arabie saoudite et prépare l’escalade face à l’escalade

Les forces armées yéménites de Sanaa ont annoncé un blocus maritime contre le régime saoudien, fondé sur le principe « œil pour œil », et applicable immédiatement.

Dans un communiqué publié lundi, elles ont affirmé « le droit de notre peuple de répondre au blocus par un blocus et à l’escalade par l’escalade, établissant ainsi cette équation ».

Elles ont également souligné être « prêtes à toutes les options », déclarant que « tout acte insensé commis par les Saoudiens dans le cadre d’une escalade se heurtera à une escalade tout aussi brutale, par la volonté et la puissance de Dieu ».

L’Arabie saoudite qui a dirigé à partir de 2014 une coalition arabe d’agression contre le Yémen lui impose un blocus depuis 2015.

La semaine passée, elle a mené une attaque contre l’aéroport international de Sanaa pendant qu’un avion iranien civil tentait un atterrissage. Sanaa a alors riposté en prenant pour cible l’aéroport saoudien d’Abha.

Le jeudi suivant, le leader d’Ansarullah Abdel Malek Badreddine al-Houthi a lancé un ultimatum de 48 heures à Riyad la sommant de suspendre le blocus.

Le vendredi suivant, au cours des manifestations auxquelles des centaines de milliers de Yéménites ont participé à Sanaa et dans 13 provinces, le président du Conseil politique suprême Mahdi al-Machate a laissé entendre que Sanaa pourrait revenir à la situation qui prévalait avant la trêve de l’an 2022, déclarant : « face à nos droits et à nos revendications légitimes, tous les défis tombent. Soit tous jouissent de leurs droits, soit personne ».

Le ministre de la Défense du gouvernement de Sanaa le général Mohamad al-Atefi déclarait en même temps que les forces armées étaient prêtes à lancer une bataille décisive contre l’Arabie saoudite pour mettre fin au blocus aérien et maritime imposé par Riyad »

Les observateurs ont interprété ces déclarations comme un signe de l’échec des efforts de médiation qataris et omanais, toujours en cours à Mascate, pour contenir les tensions entre Sanaa et Riyad.

Ils ont également prédit que les opérations ne se limiteraient pas à la reprise des frappes aériennes contre les intérêts stratégiques du Royaume, notamment le secteur pétrolier et gazier saoudien, et à l’instauration d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de Riyad, mais entraîneraient aussi la paralysie des terminaux d’exportation de pétrole saoudiens et l’arrêt du trafic maritime intense au port de Djeddah, qui reçoit environ 70 % des importations du Royaume.

Dans ce contexte, deux sources proches du mouvement Ansarullah ont confirmé au journal libanais Al-Akhbar que le mouvement avait rejeté toutes les offres présentées jusqu’à présent par l’Arabie saoudite par l’intermédiaire du Sultanat d’Oman. Ils ont expliqué que Sanaa exige de Riyad la levée du blocus de tous les ports et aéroports, le déblocage des revenus pétroliers et gaziers alloués aux salaires des employés, la mise en œuvre d’échanges de prisonniers selon le principe « tous contre tous », la fin de l’occupation des gouvernorats du Sud, l’abstention de toute ingérence future dans les affaires intérieures, l’abandon total du soutien aux factions pro-saoudiennes et le paiement de toutes les indemnisations et coûts de reconstruction. « Si ces exigences ne sont pas satisfaites », ont déclaré les sources, « le peuple yéménite les fera respecter par la force des armes. »

Les sources ont ajouté que « Sanaa a de nombreux objectifs, tandis que l’ennemi n’en a aucun au Yémen, ayant détruit toutes les infrastructures durant les années d’agression menée par l’Arabie saoudite. »

Ci-dessous le texte de la déclaration des forces armées publiée ce lundi, lu par le porte-parole des forces de Sanaa le général Yahia Saree.

« Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Dieu Tout-Puissant a dit : « Et quiconque se venge après avoir été lésé, celui-là n’est pas à blâmer. »

L’ennemi saoudien, criminel, poursuit son siège injuste et oppressif contre notre cher peuple depuis près de douze ans, pillant nos ressources et imposant un blocus total à nos ports et aéroports par voie terrestre, maritime et aérienne. Ceci a exacerbé les souffrances de notre cher peuple à un niveau insupportable, sans aucun droit ni justification. C’est inacceptable et intolérable, car cela ne repose sur aucun droit ni justification légale ou humanitaire et n’a aucune légitimité. Il s’agit d’un siège illégitime et agressif, et ses conséquences sont catastrophiques pour les souffrances de notre peuple sans oublier l’agression ennemie lancée récemment contre notre pays en ciblant l’aéroport international de Sanaa lors d’une attaque injuste et perfide. Notre peuple ne peut subir ce siège injuste et ces attaques sans réagir. Notre peuple, croyant et déterminé, est un peuple de foi et de sagesse, défenseur d’une cause juste, et il a le droit absolu de s’opposer à ce siège et à cette agression injuste par tous les moyens légaux.

C’est pourquoi, en réponse aux appels de notre cher et vaillant peuple qui a manifesté par millions lors du Vendredi de l’Avertissement et de la Mobilisation, et aux importants rassemblements tribaux qui l’ont précédé, les Forces armées yéménites affirment ce qui suit :

Premièrement : Les Forces armées yéménites décrètent un embargo maritime contre l’ennemi saoudien criminel, fondé sur le principe « œil pour œil », applicable immédiatement après la publication de cette déclaration.

Deuxièmement : Nous affirmons le droit de notre peuple à répondre au blocus par un blocus, et à l’escalade totale par l’escalade totale, consolidant ainsi ce principe.

Troisièmement : Les forces armées yéménites affirment être pleinement prêtes à toute éventualité. Tout acte insensé commis par l’ennemi saoudien, par une escalade totale, se verra répondre par une riposte complète et décisive, par la volonté et la puissance de Dieu.

Quatrièmement : Nous appelons les fils de notre grande nation à poursuivre la mobilisation générale et l’appel aux armes, à se tenir prêts à toute éventualité et à soutenir les fronts par des combattants.

Cinquièmement : Nous saluons avec fierté et respect les fils de notre grand peuple yéménite qui se sont mobilisés lors d’une manifestation sans précédent, rassemblant un million de personnes, en signe d’avertissement et de mobilisation. Nous leur assurons que nous ne ménagerons aucun effort pour rétablir leurs droits bafoués et mettre fin au siège injuste qui leur est imposé, quelles qu’en soient les conséquences, en nous appuyant sur Dieu et en plaçant notre confiance en Lui. »

Source : Divers