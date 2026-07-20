Iran : les navires de pays alliés des USA vont rencontrer des difficultés dans le détroit d’Ormuz

Le porte-parole de l’armée iranienne, le général de brigade Mohammad Akrami Nia, a mis en garde les navires des pays qui s’allient aux Américains lors de leur passage du détroit d’Ormuz.

« Tout pays qui s’allie aux Américains verra certainement ses navires rencontrer des difficultés lors du passage du détroit d’Ormuz » a-t-il déclaré, rapporte l’agence de presse Fars news.

Il a ajouté : « Aucun pays ne peut utiliser le détroit d’Ormuz pour transporter du matériel et des munitions, puis utiliser ce même matériel contre l’Iran. »

Il a souligné que « les pays qui ont profité du détroit d’Ormuz ont exploité les capacités géopolitiques de l’Iran, mais ont finalement pris le parti de l’ennemi. »

« Certains pays se sont complètement alignés sur les Américains ces dernières années… Certains pays ont bénéficié des capacités du détroit d’Ormuz à transporter des marchandises d’une valeur de plusieurs milliards de dollars et des millions de barils de pétrole. En parallèle, ils ont profité du potentiel du détroit d’Ormuz. », a-t-il dit aussi.

Dans ce même contexte, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaei, a souligné que l’avenir du détroit d’Ormuz devait être coordonné avec le sultanat d’Oman, ajoutant : « La souveraineté de l’Iran sur le détroit d’Ormuz n’est pas négociable et nous sommes déterminés sur ce point.

Des images diffusées par des médias iraniens ont montré des navires en feu alors qu’ils tentaient de traverser le détroit d’Ormuz sans autorisation iranienne.

Ce lundi, l’UKMTO, agence britannique de surveillance maritime a indiqué qu’ »un navire a été frappé par un projectile inconnu, dans un secteur du golfe d’Oman proche du détroit d’Ormuz, causant des dégâts au système de gouverne. Elle a souligné que tout l’équipage est signalé comme sain et sauf et il n’y a aucun impact environnemental ».

Source : Divers