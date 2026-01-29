La Résistance islamique à Bahreïn met en garde contre toute attaque contre l’ayatollah Khamenei : les conséquences seront graves

La Résistance islamique à Bahreïn a déclaré que les menaces américaines, notamment celle de cibler le Guide suprême de la Révolution islamique et de la République islamique d’Iran, l’ayatollah Sayed Ali Khamenei, constituent une « escalade très dangereuse ».

Dans un communiqué publié ce jeudi, la Résistance bahreïnie a souligné que « toute atteinte au statut de ce Guide et à ce qu’il représente comme symbole religieux et politique pour la nation islamique aura de graves conséquences ».

Elle a mis en garde contre « toute incitation à l’escalade et à des aventures inconsidérées ».

Et de conclure: « Toute implication régionale dans de telles politiques imposera d’importantes responsabilités aux parties concernées ».

Dans ce contexte, Abou Hussein al-Hamidawi, secrétaire général des Brigades du Hezbollah irakien, a appelé dimanche dernier les moudjahidines du monde entier à se préparer à une guerre totale et à être prêts sur le terrain pour soutenir la République islamique d’Iran.

De même, le secrétaire général du Hezbollah, cheikh Naïm Qassem, a déclaré que le parti ne pouvait rester silencieux face à toute menace contre l’ayatollah Khamenei et qu’« il est de notre devoir de contrer cette menace par tous les moyens », avertissant que toute atteinte à l’ayatollah Khamenei constituerait « un assassinat de la stabilité dans la région et dans le monde ».

Il a révélé que plusieurs parties avaient interrogé le Hezbollah au cours des deux derniers mois sur une éventuelle intervention du parti si les États-Unis et ‘Israël’ lançaient une guerre contre l’Iran, affirmant : « Notre réponse est que nous sommes visés par cette potentielle agression et que nous sommes déterminés à nous défendre. Nous déciderons alors de la marche à suivre – intervenir ou non – mais nous ne sommes pas neutres. »