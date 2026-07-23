Un rapport dévoile le bilan des blessés américains lors des attaques iraniennes, dont 12 en Jordanie ce mois-ci

Une douzaine de soldats américains ont été grièvement blessés lors d’attaques iraniennes menées par missiles et drones ce mois-ci, ciblant la Jordanie ainsi que d’autres pays, selon un responsable militaire américain cité par le New York Times.

Le responsable, qui a requis l’anonymat, a précisé que les soldats ont été évacués par voie aérienne vers un hôpital militaire américain en Allemagne pour y être soignés. Le ministère américain de la Défense s’est refusé à tout commentaire.

Ces derniers jours, des sites de suivi du trafic aérien ont repéré des vols d’évacuation médicale effectués par des avions de transport militaire C-17 de l’US Air Force, partis de Jordanie à destination de l’Allemagne.

Près de 100 blessés depuis début juillet

Ces soldats grièvement touchés font partie des quelque 100 militaires américains dont le Pentagone a annoncé la blessure suite aux attaques iraniennes depuis le début du mois de juillet.

D’après des responsables américains, environ 50 d’entre eux ont été blessés lors de frappes récentes contre des bases militaires en Jordanie où sont stationnées des forces américaines. Le Pentagone a toutefois indiqué que « la plupart des blessés ont repris le service ».

Le ministère de la Défense n’a révélé ces récentes pertes en Jordanie et ailleurs au Moyen-Orient qu’après la publication par le New York Times d’un rapport sur les victimes de quatre attaques survenues la semaine dernière. La dernière en date, vendredi, a coûté la vie à trois soldats et en a blessé plusieurs autres.

18 morts et 550 blessés depuis le début de la guerre

D’après le journal, 18 soldats américains ont été tués et environ 550 autres blessés depuis le déclenchement de la guerre le 28 février dernier.

Le Pentagone renie toute dissimulation de ses pertes

Depuis la reprise des agressions contre l’Iran, le quotidien souligne que le Pentagone ne fournit plus que des informations très limitées sur la stratégie militaire américaine, après près de cinq mois de guerre. Le dernier briefing majeur de la Défense sur le sujet remonte d’ailleurs au début du mois de mai.

Dans des communiqués publiés après les frappes américaines sur des positions militaires iraniennes la semaine dernière, le Commandement central américain (CENTCOM) a affirmé que ces attaques constituaient une riposte aux ciblages par l’Iran de navires commerciaux traversant le détroit d’Ormuz, sans mentionner les attaques iraniennes contre les bases américaines dans la région, y compris en Jordanie.

Un responsable militaire américain a fait valoir que le CENTCOM n’était pas tenu de rendre publiques les informations concernant les militaires blessés, en particulier lorsque ces derniers reprennent rapidement le service.

De son côté, le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a nié que l’armée ait dissimulé les pertes américaines ou fourni des informations trompeuses à ce sujet, qualifiant les accusations de dissimulation de « calomnies » à la suite du décès des trois soldats.

Quant au secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, il a déclaré que la mort des soldats en Jordanie « ne fait que renforcer notre détermination ».

Source : Médias