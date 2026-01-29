Iran : 1.000 drones aux quatre armées

Téhéran a annoncé ce jeudi le déploiement de 1 000 drones stratégiques auprès des quatre armées, sur ordre direct du commandant en chef de l’armée de terre. Ces drones ont été répartis entre les unités terrestres, navales et aériennes, ainsi que les forces de défense aérienne, dans le but d’améliorer la capacité opérationnelle et de moderniser les capacités militaires.

L’agence de presse Tasnim a cité des sources militaires iraniennes indiquant que ces nouveaux drones ont été fabriqués localement par des spécialistes de l’armée, en coopération avec le ministère de la Défense, en tenant compte des nouvelles menaces et des enseignements tirés de la guerre des douze jours.

Ces drones comprennent différents types : drones d’attaque, de destruction, de reconnaissance et de guerre électronique. Ils sont capables de cibler des objectifs terrestres, maritimes et aériens, fixes ou mobiles.

Commentant cette évolution, le commandant en chef de l’armée iranienne, le général de division Amir Hatami, a affirmé que « le maintien et le développement d’avantages stratégiques afin de garantir une capacité de combat rapide et une réponse décisive à toute agression demeurent une priorité absolue pour l’armée iranienne », soulignant l’importance de suivre l’évolution des menaces.

Source : Médias