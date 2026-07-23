Trump affirme que l’accord sur le nucléaire civil avec l’Arabie saoudite est conditionné à sa reconnaissance d’Israël

Donald Trump a annoncé jeudi sur son réseau Truth Social, que l’accord sur le nucléaire civil entre les Etats-Unis et l’Arabie saoudite était « entièrement conditionné » à la ratification des accords d’Abraham par le royaume, reconnaissant de ce fait l’Etat d’Israël.

« L’accord sur le nucléaire civil (…) en cours de conclusion entre le ministère de l’Energie des Etats-Unis et l’Arabie saoudite (…) sera approuvé, mais il est entièrement conditionné à l’adhésion de l’Arabie saoudite aux très respectés et fructueux accords d’Abraham », a affirmé le président américain.

Signés en 2020 sous l’égide de Donald Trump lors de son premier mandat, ces accords économiques, commerciaux et sécuritaires ont conduit à la normalisation des relations entre Israël et trois pays arabes : les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc.

Jusque-là, parmi les 22 membres de la Ligue arabe, seuls l’Egypte et la Jordanie avaient des relations diplomatiques avec Israël, en vertu d’accords de paix.

L’administration Trump cherche depuis à étendre la portée des accords d’Abraham, le président républicain appelant en mai le Qatar et l’Arabie saoudite à les ratifier.

La publication de Donald Trump intervient un jour après l’annonce d’un accord des Etats-Unis pour doter le royaume saoudien d’un programme nucléaire civil, suscitant des inquiétudes sur le lancement d’une course aux armements atomiques, au cœur du conflit avec l’Iran.

« Comme l’a dit le président (américain Donald) Trump, l’adhésion de l’Arabie saoudite aux Accords d’Abraham constituerait une avancée historique pour la paix au Moyen-Orient », a affirmé jeudi le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi un accord avec l’Arabie saoudite pour doter le royaume d’un programme nucléaire civil, tout en assurant prévoir des garde-fous contre la prolifération de cette énergie.

Dans un communiqué, le ministre américain de l’Energie, Chris Wright, affirme que l’accord « jette les bases juridiques d’un partenariat de plusieurs décennies » visant à « renforcer les relations commerciales entre les Etats-Unis et l’Arabie saoudite, à assurer la prospérité chez nous et la sécurité de nos alliés à l’étranger ».

Le partenariat conclu entre les deux pays permettra « de développer les exportations américaines de technologies nucléaires » et de « créer des emplois bien rémunérés aux Etats-Unis », est-il précisé dans le document.

Il ouvre la voie à la construction de centrales nucléaires en Arabie saoudite, qui dépend pour l’heure des centrales au gaz et au pétrole pour produire son électricité.

L’accord a été signé par M. Wright et son homologue saoudien, le prince Abdulaziz ben Salmane. Il doit encore être soumis au Congrès américain mais celui-ci, à majorité républicaine, ne devrait pas s’opposer à sa mise en œuvre.

Source : AFP