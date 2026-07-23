Araghchi fustige l’attitude « expansionniste » et « dominatrice » des Etats-Unis

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a dénoncé jeudi une attitude « irrationnelle » et « dominatrice » des Etats-Unis, après 12 jours consécutifs d’attaques américaines contre le territoire iranien et de représailles iraniennes contre les bases américaines au Moyen-Orient.

« Le problème réside dans l’approche de l’Amérique, une approche irrationnelle, expansionniste et dominatrice, qui a entraîné une vive réponse de notre part », a déclaré à la télévision d’Etat Abbas Araghchi, en marge d’une visite à Téhéran du Premier ministre irakien Ali al-Zaidi.

Araghchi a souligné qu’aucune mesure ne pourrait être prise par l’Iran à moins que les États-Unis ne réalisent qu’« il n’y a pas d’autre voie que de respecter le peuple iranien et ses intérêts ».

Après une douzième nuit consécutive d’hostilités, l’armée iranienne a juré qu’elle poursuivrait ses « représailles », « tant que les attaques américaines contre les infrastructures et les zones côtières du pays perdureront ».

Téhéran a dit avoir notamment frappé, au Koweït, des dépôts de munitions et des réservoirs de carburant, et en Jordanie, un radar américain du système antimissile THAAD et un système Patriot, conçu pour intercepter les projectiles balistiques.

L’armée jordanienne a fait état de dix missiles et drones tirés vers le royaume ces 24H, dont neuf interceptés, et l’armée du Koweït a annoncé dans la nuit répondre à des attaques de « drones hostiles ».

Source : Avec AFP