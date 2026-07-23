Syrie : Les habitants druzes de Hader mettent en garde l’occupation : le silence sur les violations « ne durera pas ».

Les habitants du village de Hader, dans le mont de Jabal al-Cheikh (Hermon), dans le gouvernorat de Quneitra, ont publié mercredi une déclaration exprimant leur ferme rejet des pratiques et violations israéliennes à l’encontre des habitants, avertissant que la poursuite de ces actions pourrait avoir des conséquences désastreuses.

Cette déclaration faisait suite aux demandes d’une large partie des habitants du village, qui condamnaient ce qu’ils décrivaient comme des « pratiques brutales » incluant l’attaque de plusieurs maisons du village, la violation de leur caractère sacré, la terreur infligée aux femmes et aux enfants, ainsi que la restriction des déplacements entre les terres agricoles et la confiscation du matériel agricole appartenant aux habitants.

Le communiqué affirmait que les habitants de Hader « n’ont pris les armes pour attaquer qui que ce soit ni pour transgresser les règles », soulignant que toute action s’inscrit dans le cadre de la défense du territoire et de la dignité et de la préservation des droits, et rejetant toute atteinte aux lieux saints ou toute restriction imposée à la vie des résidents.

Le communiqué souligne que la communauté druze a toujours été « une fervente défenseure de la paix », mettant en avant son attachement aux valeurs de coexistence et de paix civile, mais insiste en même temps sur le fait que la poursuite des violations et des transgressions ne restera pas sans réponse ni sans soumission.

Dans leur déclaration, les habitants ont indiqué que les attaques répétées, notamment le fait de « terroriser les enfants, d’effrayer les femmes et de violer les lieux sacrés », pourraient les pousser à prendre des mesures défensives, soulignant que la défense de la dignité et de la liberté est un droit légitime, quels que soient les sacrifices.

Le communiqué appelle également les membres de la communauté druze dans diverses régions, que ce soit dans les territoires occupés, dans le Golan syrien occupé, ou au Liban et en Syrie, à faire face aux événements « avec une grande responsabilité », à rejeter la sédition et l’extrémisme, et à maintenir l’unité.

Le communiqué souligne que les relations entre les membres de la communauté druze sont fondées sur la solidarité et l’entraide, considérant que porter atteinte à la dignité d’un seul individu revient à porter atteinte à la dignité de tous, et que la communauté représente « un seul corps » dont les membres font front commun face à toute menace.

En plus des agressions de l’armée israélienne, des colons tentent régulièrement de franchir la frontière syrienne, la dernière fois remontant au 18 juillet, lorsque l’armée d’occupation israélienne a annoncé le retour d’un certain nombre de colons après qu’ils ont franchi la frontière et infiltré le territoire syrien depuis la région de Majdal Shams, dans le Golan occupé, et les a arrêtés avant de les remettre à la police.

Bien que le communiqué de l’armée n’ait pas précisé l’identité et les origines de ces colons, les médias hébraïques ont rapporté que les infiltrés appartenaient au mouvement d’extrême droite « Pionniers du Bashan », qui a commencé ses activités début 2025.

Source : Médias