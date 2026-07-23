Le Sénat américain bloque une résolution visant à limiter la guerre contre l’Iran

Reuters a rapporté que le Sénat américain a bloqué une résolution présentée par des sénateurs démocrates, qui visait à suspendre toute action militaire contre l’Iran jusqu’à ce que l’administration obtienne l’autorisation du Congrès.

Selon l’agence, la résolution sur les pouvoirs de guerre a été rejetée par le Sénat, avec 49 voix contre et 47 pour.

Ce vote intervient dans un contexte de débats persistants au Congrès concernant le pouvoir du président d’utiliser la force militaire contre l’Iran. Les démocrates fondent leur argumentation sur la résolution de 1973 sur les pouvoirs de guerre, qui confère au Congrès le droit de superviser les engagements militaires, tandis que l’administration Trump continue de défendre son autorité en matière de gestion des opérations militaires.

Cette résolution représente la dernière tentative en date au Congrès pour soumettre toute action militaire contre l’Iran à l’approbation du pouvoir législatif, dans un contexte de tensions croissantes entre les démocrates et l’administration Trump concernant la gestion de la guerre et le pouvoir du président d’autoriser l’utilisation de la force militaire.