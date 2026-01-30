Sud-Liban: Un char israélien et 2 blindés se sont infiltrés à l’est de la localité de Yaroun

Un char israélien à la frontière du sud-Liban (Archives)

En violation flagrante de la souveraineté libanaise, un char Merkava israélien et deux véhicules blindés ont progressé, jeudi soir, vers l’est de la localité frontalière de Yaroun, et se sont positionnés près d’une maison qu’ils avaient préalablement démolie.

En réaction, une patrouille conjointe de l’armée libanaise et des forces de la FINUL se sont immédiatement dirigée vers la zone de l’incursion, sous l’effet d’intenses survols d’avions de reconnaissance israéliens.

Cette incursion fait suite à un bombardement d’artillerie israélien contre la périphérie de Yaroun.